Dombrovskis apsver iespēju veidot jaunu politisko spēku

Dombrovskis atzina, ka viņš nākotnē saredz sev tikai divus iespējamos rīcības modeļus - pēc šī Saeimas sasaukuma pamest politiku uz visiem laikiem vai arī strādāt pie tā, lai veidotu "jaunu politisko piedāvājumu". Nekādu citu ceļu politiķis sev neredzot, tostarp viņš neplānojot pievienoties kādam esošam vai citu deputātu veidotam politiskajam spēkam.

Uz jautājumu, vai jaunas partijas veidošanas gadījumā to nevajadzētu darīt tieši tagad, pirms nākamās Saeimas vēlēšanām, Dombrovskis atbildēja, ka "tas būtu diezgan loģiski". Tomēr viņš uzsvēra, ka šādus lēmumus nevēlas sasteigt, jo savā karjerā jau vairākkārt ir pieredzējis nepatīkamo sajūtu, kāda rodas, kad nākas pievilt vēlētāju.

"Dot cilvēkiem cerību, ekspektācijas - tas ir ļoti atbildīgs solis. Esmu bijis Zatlera reformu partijā, esmu redzējis no pirmajām rindām, ko tas nozīmē dot cilvēkiem cerību un pēc tam ļoti ātri viņiem sagādāt milzīgu vilšanos. Es neko tādu nevēlos pārdzīvot vēl vismaz vienu reizi savā dzīvē," sacīja Dombrovskis.

Viņš uzsvēra, ka pirms spert soli jauna politiska spēka dibināšanas virzienā, viņam jāizdara "diezgan nopietni mājasdarbi," lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka šim solim būs reālas izredzes.

Politiķis atzina, ka ideju par jauna politiskā spēka dibināšanu ir pārrunājis ar kolēģiem, tomēr, lai arī entuziasms esot liels, ar to vien nepietiekot.

Ja Dombrovskis dibinās jaunu partiju, tad tās galvenā ambīcija, pēc viņa teiktā, būtu saistīta ar Latvijas ekonomisko attīstību.

"Tā būs partija, kurai, es teiktu, ka galvenā ambīcija būtu uzbūvēt Baltijas Singapūru. Tā ir ambiciozas ekonomiskās attīstības vīzija. Bet jāsaprot, ka nekas tāds nav iespējams, kamēr trešdaļa Latvijas iedzīvotāju atrodas aiz "sarkanajām līnijām"," izteicās Dombrovskis.

Kā ziņots, "Saskaņa" pagājušajā nedēļā no savām rindām izslēdza Dombrovski un Saeimas deputāti Ļubovu Švecovu. Viņi abi tika izslēgti arī no "Saskaņas" parlamenta frakcijas.

Partijas līderis Jānis Urbanovičs iepriekš skaidroja, ka Dombrovskis un Švecova "sistemātiski pārkāpj partijas lēmumus un izrāda necieņu pret kolēģiem". Partijas biedriem radusies pārliecība, ka abi deputāti nenovērtē savu atbildību vēlētāju priekšā.

Savukārt Dombrovskis iepriekš bija paziņojis, ka atstās "Saskaņas" valdi, bet turpinās būt "Saskaņas" biedrs un strādāt partijas Saeimas frakcijā.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu. "Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja politiķis.