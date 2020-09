FOTO: Vējš pieņemas spēkā un nodara pirmos postījumus

Savukārt naktī salās Somijas rietumu piekrastē - Botnijas līcī - vējš brāzmās pastiprinājās līdz 35 m/s. Vēja vidējais ātrums vietām sasniedza 29 m/s, kas atbilstoši Boforta skalai ir ļoti stipra vētra.

Kā novēroja portāls Jauns.lv, vējš ceturtdienas rītā jau nodarījis pirmos postījumus - Rīgā, Vaiņodes ielā, kokam uzkrītot uz vadiem, izveidojies 4. un 19. maršruta trolejbusu sastrēgums. Tāpat pilsētas ielās vērojami apgāzti puķupodi, nomas velosipēdi un elektroskūteri.

No rīta arī salās Igaunijas ziemeļrietumos vējš sasniedzis vētras spēku - 21 m/s, brāzmās 29 m/s.

Gaisa temperatūra Latvijā pazeminājusies līdz +8..+13 grādiem. Daudzviet īslaicīgi līst, debesis brīžiem skaidrojas. Rīgā dažbrīd līst un ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pilsētas centrā brāzmās pūš ar ātrumu līdz 14 m/s, gaisa temperatūra ir +12 grādi.

Ceturtdienas laikā Latvijā rietumu un ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 16-22 metriem sekundē, piekrastē - līdz 22-27 metriem sekundē, lielākais vējš un postījumi gaidāmi Rīgā, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāma vētra. 17.09. dienā viļņu augstums Baltijas jūras centrālajā daļā var sasniegt 5-6 m, līcī 3-4 m. Notiks arī ūdens līmeņa paaugstināšanās piekrastē.

Vairāk informācijas: https://t.co/0FWHOImeo3



Aktuālie brīdinājumi: https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/DAQ5jTIhJj — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 16, 2020

Gaisa temperatūra būs +8..+14 grādi. Valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidāms stiprs lietus; Kurzemē būs maz nokrišņu. Debesis pārsvarā mākoņainas.

Rīgā gaidāms lietus, brīžiem līs stipri, un ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 24-27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +13 grādus.

Naktī uz piektdienu vējš kļūs nedaudz lēnāks.

Spēcīgs ciklons no Somijas virzās uz Krieviju, no rietumiem pastiprinās anticiklona ietekme. Atmosfēras spiediens jūras līmenī Latvijā no 755 dzīvsudraba staba milimetriem valsts ziemeļaustrumos līdz 762 milimetriem dienvidrietumos.

Jau ziņots, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Rīgā un citviet piekrastē izsludinājis oranžo brīdinājumu.

Vējš lauzīs kokus, pa gaisu var tikt nesti nenostiprināti priekšmeti un atlūzas, iespējami elektroapgādes pārrāvumi.

Ja vējš ir radījis postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotājiem jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.

Ūdens līmenis Rīgā un citviet līča dienvidos paaugstināsies aptuveni metru virs normas; nav gaidāmi plūdi. Viļņu augstums Rīgas līcī var pārsniegt trīs metrus.