Līgo dienā ar vairāk nekā 1,5 promiļu reibumu pie stūres bija sēdušies trīs autovadītāji

Tāpat policija pieķērusi divus autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies narkotisko vielu iespaidā.

Valsts policija informēja, ka Līgo dienā trīs šoferi bijuši no 0,2 līdz 0,5 promiļu reibumā, pieci šoferi - no 0,5 līdz vienai promilei, seši šoferi - no vienas līdz 1,5 promilei, bet no 1,5 un vairāk promilēs pie stūres pieķerti trīs šoferi.

Jau ziņots, ka policija arī šodien un rīt, 25.jūnijā turpinās pastiprinātas pārbaudes uz ceļiem, tāpēc aicina automašīnas vadītājus neapdraudēt savu un līdzcilvēku dzīvības un nesēsties reibumā pie stūres, kā arī neļaut to darīt citiem.

Aizvadītajā diennaktī satiksmes negadījumos uz Latvijas autoceļiem cietuši deviņi cilvēki, to skaitā arī pieci velosipēdisti. Kopumā valstī reģistrēti 54 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem deviņi bija ar cietušajiem.