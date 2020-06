"Svini svētkus, bet nesēdies pie stūres reibumā!" CSDD vēršas pie iedzīvotājiem

Pēctecīgo CSDD kampaņu, kā arī regulāro Valsts policijas reidu rezultātā šajā gadsimtā reibumā izraisītajās avārijās bojā gājušo skaits ir samazinājies 8 reizes, bet ievainoto – 4 reizes. Pagājušajā gadā reibuma dēļ ceļu satiksmē bojā gāja 14, bet ievainoti - 232 cilvēki.

Šajā jomā Eiropā mēs esam vienu no līderiem – laika posmā no 2006. līdz 2016. gadam Latvija ir trešā labākā valsts Eiropas Savienībā, kurai ir izdevies samazināt reibumā izraisītajās avārijās bojāgājušo skaitu. Turklāt, ja Eiropā vidēji 25% letālu traģēdiju notiek, braucot reibumā, tad Latvijai šis rādītājs ir 10%.

To, ka pret braukšanu reibumā ir jāturpina uzrunāt sabiedrību, pierāda pērn veiktais CSDD pētījums, kurā secināts - 2/3 respondentu braukšanu reibumā vēl aizvien uzskata par problēmu Latvijā. Turklāt katrs piektais aptaujātais atzinies, ka viņš vai viņa paziņa ir iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, jo kāds šoferis bija dzēris, braucis un izraisījis avāriju. 13% cilvēku neslēpa, ka viņiem pēdējo trīs gadu laikā ir gadījies vadīt auto reibumā. Kā attaisnojumu savai rīcībai cilvēki visbiežāk min nepietiekami izgulētu reibumu vai arī to, ka pēc ballītes bija jānokļūst mājās. Uz jautājumu: “Kas atturētu cilvēkus no sēšanās pie stūres reibumā?”, kā atbildes tiek sauktas - paša vai citu cilvēku negatīvā pieredze, bargāki sodi un efektīgas satiksmes drošības kampaņas.

Šogad pie mazākas satiksmes intensitātes ir fiksēti jau 242 negadījumi, kas izraisīti alkoholisko dzērienu ietekmē. Vairums no šiem negadījumiem notika pandēmijas laikā, kas liecina par to, ka cilvēki mierinājumu vai risinājumus dažādiem ikdienas kreņķiem meklē nepareizajā virzienā: tiek lietots alkohols, pēc kā cilvēki sēžas pie auto stūres un dodas ceļā. Tādēļ arī šajos svētkos Valsts policija, ievērojot epidemioloģiskās prasības, uzraudzīs ceļu satiksmi ar mērķi kontrolēt, vai autovadītāji nav sēdušies pie stūres alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibumā.