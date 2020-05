Inciemā, apgāžoties kravas automašīnai, tās samīcītajos dzelžos iet bojā šoferis

Ceturtdienas rītā dažas minūtes pēc pulksten deviņiem uz viena no valsts galvenajiem autoceļiem Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža, netālu no Inciema, smagā avārijā iekļuva kravas automašīna ”Scania”. Šoferis, nesavaldot smago tehniku, kas pilna smiltīm, nobrauca no ceļa un apgāzās.

Braucamrīka kabīnē iesprostots palika tā vadītājs. Apkārtējie autovadītāji nekavējoties apturēja savus spēkratus un skrēja palīdzēt nelaimē nonākušajam. Lai arī kā aculiecinieki censtos, reālu palīdzību varēja sniegt tikai un vienīgi glābšanas dienesta vīri, kas uz notikuma vietu atbrauca ātri un plašā sastāvā – no Cēsīm, Siguldas un Rīgas.

Glābējiem notikuma vietā bija pamatīgi jānopūlas, jo tik vienkārši tikt pie šofera nebija iespējams, traucēja stipri samīcītie dzelži. Diemžēl, kad šoferis tika atbrīvots un izvilkts ārā no ”Scania” kabīnes, mediķi konstatēja viņa nāvi. Tiklīdz glābēji un mediķi pabeidza darbus, talkā aicināti policijas izmeklētāji, kas ilgi un dikti pētīja smagās tehnikas riepas, šķietami ne bez pamata.

Bremzēšanas ceļš, kas vairāku metru garumā velkas redzams uz šosejas un stiepjas līdz pat avārijas vietai, liecina, ka kaut kas nogājis greizi ar vienu no priekšējiem riteņiem.

Glābējiem notikuma vietā bija pamatīgi jānopūlas, jo tik vienkārši tikt pie šofera nebija iespējams. (Foto: Ekrānuzņēmums)

“Viņam riepa plīsa vai kas. Tā ir liela nelaime, cilvēks strādāja, gribēja nopelnīt…, ja es esmu saimnieks un dodu jums ar lāpstu rakt, man ir jāzina, – tas kāts lūzīs vai nelūzīs. Kurš laida to mašīnu pa vārtiem ārā, lai brauktu, tam ir jānes atbildība,” uzskata netālu avārijas vietai dzīvojošais Vitālijs.

Raidījumam “Degpunktā” izdevās sazināties ar uzņēmumu, kam pieder avarējušais ”Scania” braucamrīks. Firmas pārstāvji atklāj, ka bojāgājušais vadītājs pie viņiem strādāja trīs gadus un bija pieredzējis šoferis ar lielu stāžu. Uzņēmumā šobrīd neuzdrošinājās komentēt negadījuma apstākļus, norādot, ka smagā automašīna atradās labā tehniskā stāvoklī un bija laikus veiktas visas apkopes.

“Iespējams, kaut kas pakrita zem riteņa, te daudz kas varētu būt. Pats ceļš, varbūt kādā bedrē iebrauca, varbūt kaut kāds akmens ritenī trāpīja. Mašīna taču brauc piekrauta, 40 tonnas. Uzbrauc, parādās plaisas un, iespējams, sprādziens. Riteņi bija darba kārtībā. Izmeklētāji apstiprināja, ka ar riteņiem viss esot kārtībā,” norāda uzņēmuma pārstāvis.

Par notikušā cēloņiem tagad izšķirošs vārds būs jāsaka aculieciniekiem un policijas ekspertiem. Vairāk skaties raidījumā "Degpunktā".