Latvija Covid-19 testēšanā ierindojas OECD vidējos rādītājos

Aprīļa vidū publicētā pētījuma autori norāda, ka jaunu infekcijas uzliesmojumu novēršanas nolūkos valstīm būtu drastiski jāpalielina testēšanas apmēri.

Arī Latvijas veselības ministre Ilze Viņķele (AP) un infektologs Uga Dumpis ir vairākkārt uzsvēruši plaša mēroga testēšanas nozīmi, atsaucoties uz to kā uz vienu no Latvijas Covid-19 apkarošanas stratēģijas galvenajām sastāvdaļām.

Minētais pētījums liecina, ka Latvija testē vidēji 15,3 iedzīvotājus uz 1000. Šāds testēšanas apjoms pavisam nedaudz apsteidz 35 OECD valstu vidējo apmēru - 15,2 testētie uz 1000 iedzīvotājiem.

Latvija apsteidz tādas valstis kā, piemēram, Čehiju, ASV, Austrāliju, Lielbritāniju, Dāniju, Kanādu, kamēr pārējās Baltijas valstis ierindojušās augstākās pozīcijās. Lietuva atrodas vienu vietu augstāk nekā Latvija, savukārt Igaunija, testējot 24,8 uz 1000 iedzīvotājiem, ierindojas trešajā vietā starp OECD valstīm.

Kopumā Latvija apsteidz 13 citas Eiropas valstis, bet augstāk par mums ierindojušās kopumā 11 Eiropas valstis, tostarp arī Itālija, Vācija, Īrija un Norvēģija.

Vislielākais testēšanas apjoms novērojams Islandē, kur vidēji tiek testētas 106 personas uz 1000 iedzīvotājiem, kamēr otrajā vietā ierindojusies Luksemburga, kas vidēji veic analīzes 48,9 personām relatīvi pret 1000 iedzīvotājiem.

Minētais OECD pētījums publicēts 16.aprīlī un tajā izmantoti statistikas dati par 15.aprīli.

Jau ziņots, ka Latvijā līdz šim kopumā veikti 43 080 Covid-19 izmeklējumi un šī slimība atklāta 784 personām.

Iedzīvotāji tiek testēti pēc ģimenes ārsta nosūtījuma, kurš pieteiks testu, vadoties pēc konkrētiem nosacījumiem, piemēram, ja pacientam ir Covid-19 raksturīgi saslimšanas simptomi vai hroniskas saslimšanas kā, piemēram, cukura diabēts, elpceļu slimības, sirds un asinsvadu slimības vai onkoloģiskas slimības.

Uz pārbaudēm bez slimības pazīmēm var nosūtīt arī pacientus, kuri saņem orgānu aizstājējterapiju, tos, kuriem ir imūndeficīts un personas, kam paredzēta operatīva ārstēšana, piemēram, pirms operācijas. Tā kā šīm personām nav augšējo elpceļu slimības simptomu, uz analīžu nodošanas punktiem cilvēks var doties arī ar sabiedrisko transportu vai citādāk, ja persona izmanto sejas masku.

Vienlaikus tāpat kā līdz šim ir vairākas grupas, piemēram, ārstniecības personas, farmaceiti un farmaceitu palīgi, operatīvo dienestu darbinieki, ziņu žurnālisti un citi, kuras uz analīzēm var sūtīt arī ar darba devēja norīkojumu, ja šīm personām ir saslimšanas simptomi. Plaša testēšana tiek organizēta arī sociālās aprūpes centros un slimnīcās hospitalizētajiem pacientiem.

Tāpat valsts apmaksātas analīzes uz Covid-19 veic personām, kurām 14 dienu laikā no atgriešanās Latvijā, parādās saslimšanas simptomi un ir iespēja ar savu automašīnu doties uz analīžu nodošanas punktiem. Testēti tiek arī visi slimnīcu uzņemšanas nodaļās nogādātajiem pacienti.

Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanai, pacientiem vieglu simptomu gadījumos jāzvana pa Centrālās laboratorijas tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir darba dienās no plkst.8 līdz 20 un sestdienās no plkst.9 līdz 15, bet svētdienās laikā no plkst.9 līdz 12.