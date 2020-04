“Vīruss bija, vīruss ir, vīruss mūžam dzīvs” politikas apskatnieks Mārcis Bendiks dalās pārdomās par Covid-19 krīzi

Savās pārdomās Mārcis Bendiks pievēršas tam, kā Covid-19 krīze ilgtermiņā izmainīs sabiedrības ikdienu līdzīgi, kā tas notika pēc citiem pēkšņiem un globāli nozīmīgiem incidentiem, kuri radīja vai izgaismoja aktuālus draudus sabiedrībai.

Bloga autors arī pauž savas domas par to, kā šobrīd tiek risinātas pandēmijas ieviestās ekonomiskās problēmas.

Izvērstas atkāpes par jau publicēto

Pirms nedēļām divām, pie reizes atgādinot par pašizsludināto moratoriju attiecībā uz valdības “apdiršananu” rīcības komentēšanu līdz ārkārtējā stāvokļa pirmā termiņa beigām, šeit blogā publicēju kāda sava preses komentāra plašāku versiju, kura pirmajā daļā izvērsos par skaitļu pašhipnotisko spēku, kā arī iespraudu vēsturisku atgādinājumu par to, ka jaunas sērgas atnāk un paliek šeit uz dzīvi. Un sabiedrība ar laiku tam piekārtojas.

Otrā iztirzājuma daļa bija paredzēta atlikušajām divām tēmām: kāda būs sabiedriski politisko un makroekonomisko procesu attīstība. Mana vilcināšanās šo prātojumu daļu pabeigt ir gauži saprotama: informācija nāk klāt milzu lēveņiem, visu izķidāt nevar pagūt, bet uzrakstītās oriģinālās idejas izrādās novecojušas vēl pirms pabeigta rindkopa.

Sarindojot savas atlikušās piezīmes, iznāca tādas kā trīs kaudzītes:

– tēmas aspekti, ko, manuprāt, skaidri saprotu;

– makroekonomiskie skaitļi, kā ietekmi nu nekādi nevaru saprast,

– un tad vēl gauži spekulatīvi pieņēmumi par mūsu varonības apstaroto ceļu uz zilo tāli un gaišo nākotni, kur visiem mums būs ļauts diet. Pēc tam.

Pārējās populārās kašķu tēmas (cik ļoti valdība ir bijusi gatava reālai krīzei lepno raportu laikā, vai, kā mūs no vīrusa garantēti pasargās sēdēšana uz lāvas folijas cepurītēm galvās, vai atkal par stulbajiem deputātiem/pāķiem/[ierakstīt grupu], kas vazājas apkārt bez bremzēm), – tas lai paliek nolikts malā. Uzvilkt uz kašķi šogad laika vēl pietiks pāru pārēm.

Vīruss bija, vīruss ir, vīruss mūžam dzīvs

Lai cik raibi mums gar acīm ņirb skaitļi, ar kuriem pārpilni ziņu virsraksti, masu mediju mājas lapu augšpuses un visas platformas, ir dažas pavisam vienkāršas, neapstrīdamas lietas, ko nekautrēšos atgādināt:

“Svarīgi saprast, ka termini “apkarošana” vai “karš pret infekciju” ir koši, bet maldinoši. Tas, ko šobrīd dara vairums demokrātisko valstu, ir epidēmijas gaitas palēnināšana, lai mazinātu vienlaicīgu visu slimnīcu jaudu pārslodzi. Tas dod cerību glābt zināmu skaitu dzīvību, vienlaicīgi šo stāvokli paildzinot. Nekādu brīnumainu pārmaiņu uz tuvāko nosaukto termiņu, proti, 14. aprīli, nebūs. Būs kārtējie ārkārtējā stāvokļa pagarinājumi. (Apriņķis.lv 03.04.2020.)”

1. Testēšana un izplatība

Skaitļi par Covid-19 aktuālo izplatību populācijā, t.i., cik tad īsti kopā ir vīrusa nēsātāju, nav zināmi. Testēta tiek ļoti maza sabiedrības daļa. Testēšanas aptveres palielināšana ir nepieciešama un svarīga, tā dod iespēju nobremzēt epidēmijas izplatīšanās ātrumu un saglabāt veselības aizsardzības sistēmas spēju tikt galā ar nekad neplānotu pacientu pieplūdumu. Bet fakts, ka konkrētai personai tests ir negatīvs, nav tas pats, kas automašīnas tehniskās apskates uzlīme. Negatīvs tests parāda tikai to, ka tu vēl neesi, vai arī vairs neesi inficēts.

Epidēmijas palēnināšana dod cerību tiem, kas vēl nav inficēti, sagaidīt problēmas medicīnisku risinājumu. Tas nebūs šajā sezonā. Kad tas būs, ar kādu aizsardzības procentuālo drošību un kādām izmaksām, rādīs laiks. Iespējams, jau šoziem. Bet ne šovasar.

2. Lipīgums un mirstība

Pirmatnējo paniku par jaunās zarazas gaidāmo nāves pļauju lielā mērā radīja ar PVO (WHO) laipnu palīdzību pasaules publiskās telpas ventilatoros iekakātā ziņa par to, ka mirs 2% inficēto. Pareizinot 70% sagaidāmo izplatību ar 2% mirstību, tādai valstij kā Vācija rezultāts būtu 80×0,7×0,02= 1 120 000 līķu ārpus kārtas īsā laikā. Protams, tai skaitā būtu tūkstoši to, kuri tāpat nomirtu no citām kaitēm bez visa Covid-19, bet skaitlis ir politiski nepieņemams. Tadēļ arī tika atmesta ideja par herd immunity (“kolektīvo” imunitāti), un tā vietā nāca testēšana, izsekošana, izolēšana. Vāciešiem tas padevās itin labi, britiem – nu tā ne pārāk. Rezultātā – atšķirība TV sižetos, kas prevalē vācu un angļu kanālos, citi akcenti, citas emocijas, atšķirīgs rūpju un cerību līmenis.

Šobrīd jau pilnīgi skaidrs ir tas, ka Ķīnas komunistu pakalpiņš, kam šai svarīgajā laikā ir bijis lemts ieņemt ANO veselības institūcijas priekšnieka amatu, kā objektīvus datus izplatījis Ķīnas dezinformāciju. Būtiski samazinot inficēto (ko nevar droši pārbaudīt) skaitu, bet, uzrādot apmēram pareizu mirušo skaitu, iznāk abnormāli paaugstināts mirstības procents. Faktisko mirstības procentu mēs varam nojaust tikai par jau saslimušajiem (simptomātiskiem pacientiem), ne inficētajiem.

Visi matemātiskie modeļi, neatkarīgi no to datu bāzes raibuma, vedina domāt, ka vispārējā mirstība no Covid-19 ir daudz zemāka, bet vīrusa izplatīšanās ātrums un reālais inficēto skaits – daudz augstāks par iepriekš pieredzētām vīrusu infekcijām. Ja eksponenciāla epidēmijas gaita netiek nobremzēta, arī pie relatīvi zemas mirstības agri vai vēlu tiek sasniegts stāvoklis, kad esošā sistēma nevar pat teorētiski tikt galā ar mirstošo un mirušo skaitu.

3. Imunitāte un vakcinēšana

Visi šobrīd pieejamie fakti rāda, ka Covid-19 izslimojušie iegūst imunitāti pret šo konkrēto vīrusu. Atšķirībā no iepriekš apskatītās vīrusa klātesamības testēšanas (uztriepe), kas parāda tikai stāvokli aktuālajā momentā, antivielu tests (asins analīze) pēc kāda laiciņa varēs uzrādīt, vai cilvēks ir ieguvis imunitāti pret Covid-19. Bet! Mums šobrīd nav nekādu datu par to, vai šī imunitāte palīdzēs pret nākošo epidēmijas vilni, jo jaunais kroņvīruss, kas ir jau pazīstamo SARS un MERS brālēns un parastās gripas attālāks radinieks, ir šobrīd pārāk mazpazīstams subjekts. Vīrusiem ir raksturīga ļoti augsta mutācijas spēja, un pat tādai sen pazīstamai kaitei kā gripa, kuras vakcinēšana ir gadiem ilgi praktizēta rutīna, dod efektīvu aizsardzību ar 40% līdz 60% lielu varbūtību. Nevis 94% vai 96%, bet tikai puse vai pat zemāk.

Acīmredzami secinājumi no trim punktiem

Epidēmijas ierobežošana nav cīņa pret vīrusu, bet gan cīņa par veselības sistēmas un apbedīšanas biznesa kapacitātes nepārslogošanu. Pirmajam faktoram ir reāla nozīme (vairāk cerību izglābt tos smagi slimos, kuri ir glābjami), otrajam – publiska (pārpildīti morgi un rindas krematorijā kā astoņdesmitajos gados pie šņabja bodēm) un tātad politiska. Pārstāvnieciska demokrātija nevar atļauties ne pirmo, ne otro.

Ārkārtējās situācijas ieviešana pēc būtības ir politisks lēmums. Tā atcelšana arī būs politisks lēmums. Noturēt visu tautu striktā ierobežojumu režīmā ilgtermiņā nav politiski uzturama, un ierobežojumi tiks mazināti, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs. Tai pat laikā ievērojamas bara imunitātes mums vēl nebūs, jo nekādas skaitļos lielas epidēmijas nemaz nebūs bijis. Acīmredzams rezultāts – epidēmijas viļņveida atkārtošanās, līdz medicīnisku (ne tīri politisku) risinājumu atrašanai.

Kad mums visiem naudas būs kā pīļu sūdu

Te nu esam klāt pie manas nākošās piezīmju kaudzītes, par to, ko mana paveca konservatīva viskauko pieredzējuša cilvēka iztēle nespēj izlikt sakarīgā bildē.

Atcerēsimies jestrumu, ar kuru mūsu valdīšana paziņoja, ka tūdaļ un uz vietas ir izdalīšanai pieejams miljards valsts kasē, un tad pēc maza mirkļa izrādījās, ka divi, un vēl pēc laiciņa, ka jau trīs. Veiksmīga aizņemšanās, mazas likmes, nu liela muiža, – paķēra vēl miljardu. Kamēr rakstīju piezīmīti, trīs jau bija pārvērtušies par četriem. Un tas viss uz līdakas pavēli, ātrāk, nekā garlaicības nomākta būvbrigāde aizsūta pēc nākošā polša, kad ar iepriekšējo izrādījies par īsu.

Mūsu valsts budžets apaļos skaitļos ir ap 10 miljardiem, tātad pēkšņi ir atradusies iespēja pieķert klāt 40%. Nevis tos 4% vai pat tikai 0,4%, par ko bija milzīga ņemšanās ap budžeta pieņemšanas laiku, bet 40%. Miljards ir tūkstotis miljonu, tātad mums pēkšņi izdalīšanai ir pieejami iepriekš neredzēti un nenojausti 4 tūkstoši miljonu.

“Miljardu miljardiem lieli budžetu deficītu pieaugumi un triljonu emisija notiek ne tik daudz biznesa uzturēšanai (jo tie apstājas šā kā tā, sociālās distancēšanās dēļ), cik patēriņa noturēšanai minimālas pietiekamības līmenī. Mums nav itin nekādas pieredzes, lai izdarītu ticamas prognozes. Skaidrs ir tikai tas, ka globāla ekonomikas sarukšana ir jau sākusies, bet cerība, ka to visu var pārdzīvot bez strādāšanas, tikai ar bezgalīgiem pabalstiem no “izrakstītām” naudiņām – smieklīgi naiva. (Apriņķis.lv 03.04.2020.)”

Atgādināšu, mūsu iepriekšējo krīžu pieredze, itin visu, ko vien atceros, ir pretēja. Proti, ja iegriezās nepatikšanas vai pat liela ķeza, un beigu beigās tu paliec bez naudas, tad valdība visus pasūta dirst mierina, kā māk, tikai naudu nedod. Tā bija ar sovjetu ekonomikas sabrukuma laika inflāciju, kad katrs sataupītais rubļu tūkstotis galu galā izrādījās piecu latu vērts, tā bija 1995. gadā pēc Bankas Baltija kolapsa, bez kādām tur noguldītāju apdrošināšanām, naudiņa tu–tū, un visiņš. Pēc "Parex" krīzes, 2009. gadā vēl piedevām arī apgrieza algas un pat pensijas (pēdējo gan attiesāja caur Satversmes tiesu), valsts budžeta sargi iestājās nežēlīgā graizītāju, ne glābēju pozā.

Un te mums ir reāla globāla ekonomikas krīze, kuras mērogi tikai sāk iezīmēties, bet jau ir skaidrs, ka ekonomikas kritums būs mūsu paaudzei nepieredzēts. Ko valdība, vai aicina pievilkt jostas, saspiesties kā godmaniskiem pingvīniem, būt izpratnes pilniem, ka jāpalīdz Lāčukam tikt pie lukna amata Eiropā? Nē. Ne uz to pusi. Sēdiet mājās, mēs kārtosim likumdošanu, lai varētu jums par to samaksāt.

Un nav tā, ka mūsu valdība būtu kāda sevišķa galvas vīrusa ķerta un runātu balsīs, kamēr visi citi izbrīnā noraudzītos. Visa pasaule dara to pašu. Eiropas Savienība + Lielbritānija atbalsta pasākumiem ir jau sagrābstījusi vairāk nekā triljonu (triljons ir tūkstotis miljardu, katrs no kuriem ir tūkstotis miljonu), bet ASV iesākumam izrakstījusi 2,3 triljonus, un ar to ne tuvu nekas nebeigsies.

Es nevēlos ievilkties diskusijā, cik liels parāds ir tehniski panesams, un kā tas ietekmēs vai neietekmēs inflāciju. Es pat lielā mērā sliecos piekrist, ka straujš inflācijas lēciens uzreiz nav gaidāms, jo visas likmes ilgstoši bijušas pie nulles, un naftas cena arī pagalam nokritusi kašķa dēļ starp saūdiem un krieviem.

Es redzu vienu: ievērojama sabiedrības daļa tiek atslēgta no ekonomiskas aktivitātes, bet tai pat laikā teorētiski tai tiek garantēta iztika. Iztika, ko viņi paši neražo. Tas ne ar ko neatšķiras no pensionāra statusa: no pensionāra netiek prasīta darbība sabiedriskā kopprodukta vairošanai, bet tiek garantēts kaut kāds šī kopprodukta daudzums patēriņam. Nav apstrīdams, ka visas eiropeiskās pensiju sistēmas vēl pirms visiem vīrusiem bija šaubīgas, un nu jau kur tas laiks, kā sākusies pensionēšanās vecuma pieaudzēšana. Kāpēc? Nu tāpēc, ka vairojās cilvēku skaits (caur ilgāku vidēji sagaidāmo dzīvošanu), kas nestrādāja, bet saņēma naudiņu. Nelielu vidēji, bet tomēr. Un es pilnībā piekritu aprēķiniem, projekcijām un modeļiem, ka šī tendence nebija ilgtspējīga.

Bet tagad izrādās, ka dažu tūkstošu sistēmiski nepanesamo jaunpienācēju vietā pensijā var aizsūtīt pāris trīs simtus tūkstošu vienā rāvienā, un ar finansēm viss būšot pavisam normāli.

Es atzīstos, manā iztēlē šis neiet kopā. Tajā bildē kaut kas nav kārtībā. Līdz ar to pie tēmas nāksies atgriezties, kad dūmi sāks izklīst un putekļi nosēsties.

Jāni Dresleru citējot:

“Zaļais ceļš uz zilo tāli

Klāts ar ilggadīgu zāli!”

Šai sadaļā varam ļaut vaļu iztēlei. Kā mēs pirksim ogles un gaļu, un alu kastēm, un brauksim pie draugiem un draugu draugiem, un grilēsim visu, kas kust un nekust!

Un tad būs zemenes, un gailenes, un bērni prom bērnudārzā, bet sievasmāte laukos pie dobēm, un tad tik būs!

Tēma būs noturīgi aktuāla vēl mēnešiem, tādēļ šeit tikai dažas ainiņas no mana albuma.

“…veidosies jaunas sociālās uzvedības normas un to uzraudzība: apkārtstaigāšanai būs vajadzīgs attiecīga testa rezultāts, plus pārvietošanās kontrole ar digitālām metodēm. Varu viegli iztēloties, ka līdzīgi kā aviopasažieriem pie drošības kontroles, teātra apmeklētājiem būs jāstāv rindā pie ieejas, lai iepūstu kādā trubiņā. Atcerēsimies, pēc 9/11 uzbrukuma Dvīņu torņiem mēs nomainījām savu iepriekšējo ceļošanas rutīnu, un nevis uz laiciņu, bet pavisam. (Apriņķis.lv 03.04.2020.)”

Gunāra Janaiša vārdā nosauktais atgādinājums

Izcilais foto vecmeistars Gunārs Janaitis reiz man iemācīja šādu vienkāršu gudrību: nolikt uz naktsgaldiņa pie modinātājpulksteņa savu padomju pasi. No rīta mostoties, cilvēks ir naivs, tādēļ lieti noderēs, ka reizē ar pulksteņa pogas nospiešanu uzreiz tiks atgādināts, kur tu dzīvo.

Visa publiskā komunikācija šobrīd pati dzīvo tādā rozīgā iedomu miglā, ka pēc ārkārtējo pasākumu atcelšanas mēs atgriezīsimies tur, kur bijām. Tās ir naivas blēņas. Mēs uzmodīsimies jaunā realitātē.

Deviņdesmitajos gados itin bieži gadījās tāda situācija: izlidošana no Frankfurtes paildzinās, jo visa bagāža nokrauta rindā uz lidlauka, un pasažieri pirms iekāpšanas lidmašīnā pa vienam uzrāda savu čemodānu bruņotai policijai (pāris ar šmeiseriem, un vismaz viens ar suni). Iemesls – datori uzrāda, ka kāds no čemodāniem pieder personai, kura nav iekāpušo personu sarakstā. Proti, nododamā bagāža nekādi netika pārbaudīta, jo skaidra lieta, – kurš tad spridzinās pats sevi! Naivi? Smieklīgi?

Kopš 9/11 un uz visu turpmāko nākotni tiks pārbaudīta gan bagāža, gan pasažieriem var pie pārbaudes palūgt novilkt kurpes, kas līdz tam šķita neiespējami. Iestājas jaunā realitāte, neatkarīgi no tā, cik veiksmīgs arī būtu bijis karš pret terorismu pa visu plašo pasauli. Tas pats būs arī šoreiz.

Orvels atpūšas

Jau praktiski, bez slepenības un slēpšanās, Izraēlā tiek izmantota tehnoloģija, ar kuras palīdzību tiek izsekoti visi inficētie un visi tie, kas dažas minūtes pavadījuši to tuvumā. Saprotot sašutumu par Lielo Sazvērestību, Lai Čipotu Visus Cilvēkus, (un tehnoloģiski tam nav šķēršļu, nu jau pirms laiciņa zemādas čips biļetes vietā bija iespējama izvēle tiem, kas ikdienā pārvietojās starp Dāniju un Zviedriju), tas vairs nebūs nepieciešams.

Kara pret terorismu laikā banku noslēpums pakāpeniski pārvērtās par tukšu skaņu, bet pēc tam pat par ņirdzīgu frāzi. Šī neatgriezeniskā attieksmes maiņa pret naudas plūsmu uzraudzību galu galā bija par iemeslu mūsu nesenajai banku slēgšanas sāgai, kas vēl nav beigusies. Nemaz ne tik jaunajā, pirms 20 gadiem aizsāktajā realitātē, “tilts starp Austrumiem un Rietumiem” finanšu servisa ziņā bija jau no sākta gala kā jūras krastā izskalots beigts ronēns. Līdzīgi kā “banku noslēpums”, arī mūsu individuālā brīvība, kas izcīnīta iepriekšējos gadsimtos, šajā jaunajā pretvīrusu realitātē izzudīs uz neatgriešanos.

Iemesli tam ir tehnoloģiski un ekonomiski saistīti: vīrusa izplatības pamatā ir neiedomājami pieaugušais starptautisko lidojumu apjoms (pie aizvien pieejamākām cenām), bet izsekošanas iespējas rodas no vispārējas privāto komunikāciju izplatības un tās izmaksu samazināšanās 100 reižu vai pat 1000 reižu kopš deviņdesmito gadu sākuma. Labi atceros NMT sistēmas mobilos telefonus, ar kuriem superbiezi džeki pārvietojās lepni, kā pasaules kara radisti, ar pāris kilo smagu iekārtu un tipisku 800 latu LMT mēneša rēķinu.

Šeit atpakaļceļa nebūs. Čipošana būs stingri brīvprātīga tiem, kuri negribēs brīvprātīgi turēt ieslēgtu telefonu.

Raksturīgi, ka platformās ir vērojama zināma murdoņa par brīvību ierobežošanu teorētiskā nākotnē, kamēr konkrētu praktisku aktuālo Satversmes garantēto brīvību (pulcēšanās etc.) pilnīga aizliegšana netiek diskutēta.

Institūcijas, ko mēs vairs nepazīsim

Ja iepirkšanās un pārvietošanās rutīnas sīkās izmaiņas šķiet acīmredzamas (distance, maskas...), tad būs arī fundamentālas izmaiņas gadsimtiem senu institūciju darbā.

Pirmās, kas nāk prātā, ir cietumi un vecu ļaužu pansionāti. Tie pēc būtības nebūs spējīgi funkcionēt jaunajā realitātē. Ja cietumus var atslogot, izmantojot jau apskatītās jaunās tehnoloģiskās iespējas, tad vecu ļaužu grupveida aprūpes vietas prasa būtiskas un dārgas pārmaiņas. Līdz to realizēšanai tās faktiski pārvērtīsies par tiem pašiem cietumiem, bez fiziskas saskares ar ārpasauli, ar izeju caur krematoriju. Ij negribu virpināt savu iztēli tālāk.

Pasaules ģeopolitiskais līdzsvars vairs nav ilgtspējīgs. Uz mums pirmām kārtām attieksies Eiropas Savienības attīstības mutācija.

“Robežu atjaunošana, kas notika uz katras suverēnas valsts atsevišķa lēmuma pamata, skaudri izgaismojas pašreizējās Eiroaps Savienības spices politisko impotenci. Nedēļām ilgi no Briseles nāca bubināšana, ka veselības aizsardzība, ziniet, neesot savienības kompetence. Kad beidzot komisijas priekšniece uzkāpa tribīnē, varējām pārliecināties, ka šamā ir tikpat tvirta un pārliecinoša kā peļķē samačkāta veca avīze. (Apriņķis.lv 03.04.2020.)”

Robežu slēgšana, un caur to gan personu, gan preču kustības izmaiņas ir noticis fakts. No Briseles puses "post factum" skanošā vervelēšana par rekomndācijām šai sakarā tikai pastiprina iespaidu par eiropeiskās virsbūves disfunkcionalitāti krīzes apstākļos. Iniciatīvu pārņem suverēni aktieri, valstis, kas aizstāv savu iedzīvotāju intereses, un bauda sabiedrības politisku atbalstu. Eiropeiskā tukšdiršana par mistiskām vērtībām, kas ļoti svarīgas gurķu līkumainības mērīšanā, bet nemaz nav no svara epidēmijas iegrožošanā, kļūst pilnīgi smieklīgas un politiski neuzturamas.

Par krīzes iekšpolitiskajiem aspektiem droši vien būs vēl iemesls izvērsties citreiz, uzskatīsim to par nodalāmu tēmu.

Šobrīd man svarīgi šķiet atkārtot šo: jaunais vīruss ir atnācis uz palikšanu, ar tā eksistenci ir jāsamierinās, bet ar tā paradumiem – jāiepazīstas tuvāk. Tas neizslēdz iespēju, ka pēc gadiem noskaidrosies iemesls, kāpēc Latvijas skaitļi tik ļoti atšķiras no kaimiņiem. Varbūt mēs jau esam ieguvuši bara imunitāti caur paaudzēm ilgu eksponēšanos briežutīm vai ērcēm gaileņu griežamā laikā. Vai varbūt vīruss neķeras pie īgņām.

Turpinājums sekos. Pēc tam.”

