Pirmo reizi Covid-19 reģistrē Pārgaujas un Mazsalacas novados

Tikmēr trīs jauni inficēšanās gadījumi reģistrēti novados, kur sasirgušo kopējais skaits vēl nav sasniedzis piecus, tādējādi SPKC patlaban nav nosaucis šos novadus. Saistībā ar Datu aizsardzības regulu precīzs ar Covid-19 sasirgušo skaits tiek atklāts vien teritorijās, kur ir vairāk nekā pieci pacienti.

Pēdējā diennaktī sasirgušie pirmo reizi reģistrēti Pārgaujas un Mazsalacas novados. Līdz šim Covid-19 kopumā konstatēts 66 pašvaldībās, proti, Aizkraukles, Aizputes, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Parādoties trīs jaunatklātiem saslimšanas gadījumiem, kopējais Covid-19 pacientu skaits Rīgā pieaudzis līdz 368, kamēr pārējās lielajās pilsētās sasirgušo skaits palicis nemainīgs.

Babītes un Ozolnieku novados katrā patlaban reģistrēti desmit Covid-19 pacienti.

SPKC arī apkopojusi informāciju par slimības intensitāti konkrētos novados un pilsētās, kā ierasts arī citu slimību gadījumos, atspoguļojot saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju. Patlaban visaugstākā Covid-19 intensitāte reģistrēta Ozolnieku novadā - 100,3 sasirgušie uz 100 000 iedzīvotājiem. Otra augstākā intensitāte novērota Garkalnes novadā - 93,5 sasirgušie uz 100 000 iedzīvotājiem, kam seko Babītes novads ar 84,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem. Rīgā Covid-19 intensitāte pēdējās diennakts laikā nedaudz pieaugusi, patlaban sasniedzot 58,2 sasirgušos uz 100 000 iedzīvotājiem.

Vienā jaunatklātajā saslimstības gadījumā SPKC nav norādījis cilvēka vecumu. Vienlaikus divi jauni sasirgušie reģistrēti vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet trīs vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem. Joprojām zināms par 54 inficētajiem, kuru vecums pārsniedz 70 gadus, bet vecumā no 40 līdz 49 gadiem, konstatējot vienu jaunatklātu saslimšanas gadījumu, ziņots par kopumā 131 sasirgušo.

Joprojām ar Covid-19 vismazāk slimo bērni, kā arī jaunieši vecumā līdz 19 gadiem, lai gan pēdējās diennakts laikā šajā vecuma grupā noteikti divi jauni sasirgušie. Abās šajās grupās kopā līdz šim konstatēti 39 ar Covid-19 saslimušie - 16 vecumā līdz deviņiem gadiem un 23 vecumā no desmit līdz 19 gadiem.

Jau ziņots, ka Covid-19 testēto skaits pēdējā diennaktī pieaudzis līdz 1406, un infekcija apstiprināta deviņiem iedzīvotājiem. Tikmēr līdz šim konstatēti 675 Covid-19 inficētie, savukārt izmeklējumu kopskaits sasniedzis 31 302.

Patlaban stacionārā atrodas 45 pacienti, tajā skaitā 42 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs pacienti ar smagu slimības gaitu. No stacionāra līdz šim izrakstīti 57 pacienti.

Kopumā Latvijā līdz šim miruši pieci pacienti, kas bija inficējušies ar Covid-19 infekciju, par vēl vienu cilvēku SPKC gaida pataloganatoma slēdzienu, lai noteiktu nāves cēloni. Savukārt vēl vienā gadījumā pataloganatomi atzinuši, ka Covid-19 pacients miris no sirds koronārās slimības un šajā gadījumā Covid-19 nav uzskatāms par nāves cēloni.