Sinoptiķi otrdien prognozē sniegputeni

Vietām valstī - it īpaši Vidzemē, austrumos no Rīgas, - no rīta un dienā snigs spēcīgi. Vidzemes augstienē var izveidoties līdz desmit centimetriem bieza sniega kārta.

Ceļi vietām būs slideni, no rīta un vakarā sniegs un apledojums uz ceļiem gaidāms daudzviet Latvijā.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +2..-3 grādiem; maksimālā temperatūra dienā būs +1..+6 grādi.

Rietumu, ziemeļrietumu vējš no rīta un dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 23 metriem sekundē.

Rīgā otrdien gaidāms slapjš sniegs un neliels lietus, kā arī rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +5 grādus.