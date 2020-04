Siguldā izsniegs pārtikas pakas bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm

Pārtikas pakās, kas tiks nodrošinātas katram ģimenes bērnam minētajās grupās, tiks iekļauti dārzeņi (kartupeļi, burkāni, kāposti, āboli un citi), bakalejas preces (rīsi, makaroni, cukurs, tēja, pārslas un citi), kā arī piena produkti, olas un eļļa ēdiena pagatavošanai. To izdale sāksies no 7. aprīļa. Ģimenes, kuras atbilst nosauktajiem kritērijiem aicinātas sazināties ar Siguldas novada pašvaldības Sociālo dienestu, kurš tālāk vienosies par paku nodošanu.

Pārtikas paku piedāvājumu iesūtīja vairāki uzņēmēji, no kuriem pašvaldības pārstāvji izvēlējās pilnvērtīgāko, sabalansētāko, kā arī no Latvijas ražotāju produktiem komplektētu piedāvājumu 20 eiro vērtībā par katru pārtikas paku. Tās nodrošinās SIA “Vectēvs” – uzņēmums, kurš patlaban iepirkumu procedūras rezultātā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina Siguldas bērnudārzos.

Kopš šā mācību gada sākuma 1.–4. klašu skolēniem brīvpusdienas tiek nodrošinātas 50% apmērā no valsts un 50% no pašvaldības budžeta – 28 eiro mēnesī katram bērnam. Šajā krīzes laikā skolēniem no maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm pārtikas pakas tiks nodrošinātas par 40 eiro mēnesī, bet privāto un pašvaldības bērnudārza bērniem, kuri atbilst noteiktajām mērķgrupām, – par 20 eiro mēnesī. Iepriekšminētās pārtikas pakas plānots nodrošināt 969 bērniem no 386 ģimenēm, kopumā tam piešķirot aptuveni 60 tūkstošus eiro.

Siguldas novada pašvaldības atbildīgie speciālisti pārrunājuši siltas maltītes piegādi skolēnu dzīvesvietās, tomēr paredzamie riski ēdiena apritē un higiēnas nodrošināšana, kā arī distancēšanās noteikumu ievērošana ir pretrunā ar koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežojošiem pasākumiem. Tāpat pašvaldībai un novada ģimenēm ir bijusi skarba pieredze ar Escherichia coli infekciju 2019. gada rudenī, kas apliecināja, ka pārtikas aprite var būt viens no riskantākajiem posmiem dažādu infekciju izplatībā.

Papildus tam Siguldas novada iedzīvotājiem krīzes situācijā vai īslaicīgu problēmu risināšanā būs iespēja saņemt pašvaldības atbalstu 80 eiro apmērā vienai personai pamatvajadzību nodrošināšanai šādā kārtībā:

ja persona zaudējusi ienākumus ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, atrodoties bezalgas atvaļinājumā, personai piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, kā arī citas personas, kas zaudējušas ienākuma avotu;

ja ģimenei vai personai, kura atrodas pašizolācijā, ir radušies papildu neplānoti izdevumi;

ja ģimene atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kā arī citos gadījumos.

Pabalsts krīzes situācijā uz laiku līdz trim mēnešiem tiek piešķirts: 80 eiro personai un 80 eiro katrai apgādībā esošai personai, ja ģimenē viena darbspējīga persona ir zaudējusi ienākumus vai 80 eiro katram ģimenes loceklim, ja visas ģimenē esošās darbspējīgās personas ir zaudējušas ienākumus.

Jau ziņots, ka 31. martā Ministru kabineta sēdē tika nolemts, ka valsts piešķirto mērķdotāciju skolēnu ēdināšanā (14 eiro mēnesī par katru 1.–4. klases skolēnu) varēs izlietot 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Savukārt, ja visi līdzekļi šim mērķim nebūs izlietoti, tos varēs atvēlēt arī 5., 6., 7., 8. un 9. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

Valdība noteikusi, ka pašvaldība var izvēlēties piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu – brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai cits ēdiena piegādes veida risinājums.

Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta speciālisti atgādina, ja ģimenēm, kuras neietilpst Ministru kabineta nosauktajās grupās, nepieciešama palīdzība bērnu ēdināšanā, tās aicinātas rakstīt uz e-pasta adresi socialais.dienests@sigulda.lv.

Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība uzņēmumiem, kurus vissmagāk ietekmējusi ārkārtējā situācija un Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, par ēku, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, piešķirs nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 90% apmērā Siguldas novada uzņēmumiem, kas nodrošina izmitināšanas pakalpojumus, kā arī 50% apmērā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

Pašvaldība savas kompetences ietvaros 2020. gada aprēķinātajam nekustamā īpašuma nodoklim neaprēķinās nokavējuma naudu ne uzņēmējiem, ne iedzīvotājiem, pārceļot 1., 2. un 3. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu uz pēdējo ceturkšņa maksājuma datumu – 2020. gada 15. novembri, dodot iespēju mājsaimniecībām un uzņēmējiem pārplānot savus izdevumus.