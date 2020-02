Izdots liepājnieka Valentīna debijas dzejoļu krājums Melna ir tikai jūra

Valentīna smalko spēju veidot vizuāli asus un ietilpīgus dzejas tēlus, kas spilgti darbojas viņa poētiskajās gleznās, daļējā pamatā ir viņa kā vizuālās mākslas skolotāja prasmes un praktiskā pieredze. Dzejnieks savu artavu literatūras attīstībā jau ilgstoši sniedz darbojoties Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas birojā un izglītības programmā "Piejūras pilsētu literārā akadēmija". 2017. gadā bijis Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas rezidents.

Grāmatas redaktore Jūlija Dibovska par Valentīna dzeju atklāj: "Tāls un tomēr tuvs - dzejnieks Valentīns laiž vibrējošo poēzijas pieskārienu pāri klasisku tēlu malām. Veidojas dzejas sajūtu kombinācijas, kuras satur jūras gaisu un "nezināmās" atblāzmu. Tās raisa simpātijas, lai gan netaisās nevienam izpatikt."

Savukārt novadniece, dzejniece Gunta Šnipke papildina: "Viņš darina viņu no jūras, pelniem, putnu spalvām un norasojušu plūmju tramīgā spīduma. Viņa ir reizēm pilsēta, reizēm sieviete, reizēm kautra, reizēm traka. Viņš vienmēr atskatās, ilgi un... rūpīgi. Un viņa izgaist. Varbūt tādēļ, ka viņš vēroja ne tikai viņu, bet arī kaiju pleznu nospiedumus smiltīs, plāni iztrīto zāli, asmeņu un zirgu atkārtošanos... Un, jā, kādu nieku rūgtas ikdienības. Nezinu, vai es viņu saprotu, bet šķiet, to šie teksti nemaz negaida. Just vajag, tik vien."

Dzejoļu krājums "melna ir tikai jūra", sērijas "Pierobeža" ceturtā grāmata, ir iznākusi ar Liepājas kultūras pārvaldes vēlīgu atbalstu un piepulcējas tādām grāmatām kā Vijas Laganovskas dzejoļu krājums "2 soļi pirms Pleskavas divīzijas", Sergeja Moreino stāstu krājums "HYPNOSES" un Jāņa Adamsona dzejoļu krājums "uz tumša fona esmu gaišs".

26. februārī plkst. 18:00 mākslas galerijas "Romas dārzs" (Liepājā, Zivju ielā 3) Berči zālē sadarbībā ar Austras biedrību notiks krājuma atvēršanas pasākums, kam dots tāds pats nosaukums kā krājumam "melna ir tikai jūra". Krājuma prezentācija Rīgā gaidāma pēcāk.