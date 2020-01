1. februārī būs izmaiņas "Rīgas satiksmes" apsaimniekoto autostāvvietu darbībā

Tie autostāvvietu klienti, kuri ir iegādājušies iedzīvotāja karti, automašīnu varēs novietot “Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās autostāvvietās blakus esošajās ielās esošajās bez maksas.

Visas pārējās “Rīgas satiksmes” apsaimniekotās autostāvvietas A; B; C un D zonās darbosies kā ierasts sestdienā no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00. Savukārt R zonā darba laiks ir no plkst. 6:00 līdz plkst. 24:00.

“Rīgas satiksme” atgādina, ka, veicot apmaksu par uzņēmuma apsaimniekotajām autostāvvietām B; C un D zonās ar “Rīdzinieka karti”, pieejama 20% atlaide.

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu mērķis – optimizēt satiksmes organizāciju (īpaši ielās ar intensīvo sabiedriskā transporta satiksmi), sakārtot vieglo transportlīdzekļu plūsmu un organizēt to novietošanu, lai visi rīdzinieki un Rīgas viesi varētu piebraukt tuvāk interesējošiem objektiem un novietot savas automašīnas speciāli tam paredzētajās vietās.

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “twitter” un “facebook”.