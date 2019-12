Rundāles pils muzejs ir izsludinājis konkursu par Rundāles pils jumta pārbūves pirmo, otro un ceturto kārtu. Būvdarbu pirmajā kārtā būs jāmaina jumts daļā no pils ēkas dienvidu un rietumu korpusa, otrajā kārtā - daļā no dienvidu korpusa un daļā no austrumu korpusa, neskarot jumta segumu virs Zelta zāles, savukārt ceturtajā kārtā - daļā no rietumu korpusa un ziemeļrietumu šķērskorpusa.

Darbi ietver jumta seguma un jumta dēļu klāja demontāžu, jumta koka konstrukciju protezēšanu, atjaunošanu un izbūvi zudumu vietās, jumta dēļu klāja montāžu, titāncinka jumta seguma montāžu, jumta izbūvju koka logu un konstrukciju atjaunošanu, dzegu un skursteņu apmetuma atjaunošanu un krāsošanu.

Līguma plānotais izpildes termiņš ir septiņi mēneši no līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā 2020.gada 6.novembri. Iepirkuma paredzamā līgumcena plānota līdz 1,5 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 3.janvārim.