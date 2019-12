Pasaules līmeņa sportisti no 24 valstīm kaldina sporta sasniegumus Siguldā

Novadu ziņas Karlīna Timofejeva

Siguldas Sporta centrs otrajā darbības gadā ir kļuvis par vienu no treniņu bāzes vietām pasaules līmeņa sportistiem skeletonā, bobslejā un kamaniņu sportā. 2019. gadā Siguldā tika uzņemti augsta ranga sportisti renes sporta veidos kopā no 24 pasaules valstīm – ASV, Austrija, Šveice, Krievija, Ukraina, Lielbritānija, Francija, Itālija, Kanāda, Vācija, Ķīna, Koreja, Polija, Rumānija u.c. Šogad Siguldas Sporta centrs uzņēmis 74 komandas ar 528 sportistiem, no kuriem 19% bija skeletonisti, 40% – bobslejisti un 41% – kamaniņu sporta braucēji. Infrastruktūru vienlaicīgi izmantoja līdz pat piecām ārvalstu komandām.