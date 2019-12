Skats uz Rīgas Centrāltirgu. (Foto: Ieva Makare/LETA)

Rīgas Centrāltirgū likvidētas valdes padomnieku štata vietas

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Lai panāktu efektīvāku budžeta izlietojumu, kā arī izvairītos no pienākumu dublēšanas un, ņemot vērā to, ka drošības dienesta funkcijas turpmāk tiks nodotas ārpakalpojuma sniedzējam, AS “Rīgas Centrāltirgus” (RCT) ir likvidētas divas valdes padomnieku amata vietas - "Valdes padomnieks stratēģisko projektu jautājumos" un "Valdes padomnieks iekšējās drošības jautājumos", portālu Jauns.lv informēja “Rīgas Centrāltirgū”.