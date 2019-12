"Galīgi nosaluši un slapji" - vietējais iedzīvotājs dalās detaļās par šausminošo avāriju Madonas novadā

Blakus nelaimes vietai dzīvojošais Jānis TV3 ziņām stāsta, ka pirms plkst. 9.00 pie viņa mājām atskrējuši divi pilnībā izmirkuši cilvēki, lūdzot piezvanīt. “Viņi bija izmirkuši, galīgi nosaluši, slapji. Viss bija slapjš, pietecēja visa istaba. Divi viņi bija – viens īsāks, otrs garāks. Tas īsākais bija šoferis,” stāsta Jānis.

Uzreiz tikai zvanīts glābējiem. Izsaukumu par negadījumu tie saņēma īsi pēc plkst. 9.00. Sākotnējā līdz glābējiem nonākusī informācija liecināja, ka avarējusi automašīna, tā iebraukusi grāvī un apgāzusies. Taču, ierodoties notikuma vietā, pavērusies pavisam cita aina.

Visi bojāgājušie ir aizmugurē sēdošie pasažieri. Policija noskaidrojusi, ka bojāgājuši ir 24, 27 un 37 gadus veci vīrieši. Viena cilvēka personība vēl nav noskaidrota.

Visi seši vīrieši, visticamāk, devās uz darbu. Mikroautobusā esot atradušās arī benzīna kannas un krūmgrieži.

Arī blakus mājas iedzīvotājs Jānis stāsta, ka vīri bijuši ceļā uz darbu, to viņam stāstījis izmirkušais šoferis.

Abi izglābtie vīrieši šobrīd atrodas mediķu aprūpē ar vieglām traumām un hipotermiju. Vīrieši ir šoka stāvoklī. Kad tie atgūsies, ar viņiem turpinās strādāt izmeklētāji.

Jauns.lv jau ziņoja, ka šorīt ap plkst.9 dienests saņēma izsaukumu uz Aronas pagastu, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, uz ledus atrodas automašīna ar cilvēkiem. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka automašīna bija nobraukusi no ceļa, apgāzusies uz jumta, ieslīdējusi dīķī un ielūzusi ledū. No ūdens ārā bija redzami tikai riteņi.

Pirms VUGD ierašanās no automašīnas saviem spēkiem izkļuva divi cilvēki, no kuriem viens bija devies uz tuvējām mājām un zvanījis glābējiem. Šie cilvēki tika nodoti mediķiem. Glābēji no noslīkušās automašīnas izcēla vienu noslīkušu cilvēku, bet pārējo automašīnā esošo cilvēku izcelšana bez speciālā papildaprīkojuma izmantošanas nebija iespējama. Ugunsdzēsēji ar vinčas palīdzību automašīnu no dīķa izvilka un no tās izcēla vēl trīs noslīkušus cilvēkus.

Pēc sākotnējās informācijas, automašīnas vadītājam un vienam no pasažierim izdevās izkļūt no automašīnas pašu spēkiem, bet pārējie četri pasažieri negadījumā gāja bojā. Cietušie un mirušie ir vīrieši. Par notikušo policija sākusi kriminālprocesu, kurā tiks skaidroti notikušā apstākļi. Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka ceļš konkrētajā posmā bijis apledojis. VUGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem uz ceļiem, izvēlēties laika apstākļiem un ceļa segumam atbilstošu ātrumu.