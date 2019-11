IUB aizliedz turpināt konkursu par reģionālajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem

Lēmumā teikts, ka Autotransporta direkcijai jāatceļ konkursa nolikuma punkts "Maksājumi par autobusu iebraukšanu autoostās", kā arī Tehniskās specifikācijas punkta prasība pretendentam nodrošināt iespēju personām ar invaliditāti pasūtīt pielāgoto autobusu 24 stundas pirms brauciena. Turklāt Autotransporta direkcijai ir uzdots konkursa nolikumā ietvert pēc iespējas izsmeļošāku informāciju par faktisko pasažieru plūsmu katrā no reisiem.

Jau ziņots, ka Autotransporta direkcija vasarā izsludināja iepirkumu "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā". Vairāki pārvadātāji iesniedza IUB par to sūdzības.

Divas sūdzības par šo iepirkumu iesniedza kompānija SIA "Sabiedriskais autobuss", vienu sūdzību iesniedza SIA "Dobeles autobusu parks" un SIA "Jelgavas autobusu parks", bet ceturto sūdzību iesniedza "Dobeles autobusu parks" un "Jelgavas autobusu parks" kopā ar SIA "Tukuma auto", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Nordeka" un AS "Talsu autotransports".

IUB oktobra beigās pieņēma starplēmumu, pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 11.novembrim. Starplēmumā tika skaidrots, ka Autotransporta direkcija iesniegumu izskatīšanas sēdē atsaucās uz Ministru kabineta (MK) protokollēmumu par konkursa rezultātu apstiprināšanas nepieciešamību MK, Sabiedriskā transporta padomes lēmumu (protokolu), Finanšu ministrijas skaidrojumu par pievienotās vērtības nodokli par personu ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sniegto skaidrojumu par autobusa priekšējo stikla durvju marķēšanu. Attiecīgi par minētajiem punktiem IUB vajadzēja nepieciešams saņemt papildu informāciju.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā tiks vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums - 60%.

Tehniskajā piedāvājumā tiks vērtēts autobusu vecums, un autobusu parka vidējais vecums nedrīkstēs pārsniegt deviņus gadus, bet viena atsevišķa autobusa vecums - 15 gadus. Tāpat tiks vērtēta pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem, autobusa tehniskais aprīkojums, pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un drošība, piemēram, videonovērošana, kas fiksē autovadītāja veiktās darbības, un GPS, kā arī papildu bonusi, piemēram, bezskaidras naudas norēķini, informācijas par pieturvietām attēlošanā autobusā vizuāli un atskaņošana audio versijā u.c.

Kopējais maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums no 2021.gada būs aptuveni 65 miljoni kilometru gadā. Tas tiks iedalīts 16 daļās, un katras daļas apjoms būs no 2,5 līdz sešiem miljoniem kilometru gadā. Plānotais maršrutu skaits 2021.gadā būs 1030, bet reisu skaits - gandrīz 6200.

Konkursa prognozētā cena desmit gadiem ir 447 miljoni eiro.

