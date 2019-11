Otrā līmeņa pensijas no 1.janvāra būs mantojamas

Pēc VSAA 30.septembra datiem, gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju 2.līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2000 eiro, 29% - no 2000 līdz 5000 eiro, 16% - no 5000 līdz 10 000 eiro, bet 6% - vairāk nekā 10 000 eiro lielu kapitālu.

Pagaidām zināms, ka 1 289 000 pensiju otrā līmeņa dalībniekiem būs iespēja izvēlēties vai pensiju otrā līmeņa uzkrājumu novēlēt mantojumā, pievienot citas personas pensiju otrā līmeņa kapitālam vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. Izvēli varēs izdarīt cilvēki, kuri vēl nav pieprasījuši vecuma pensiju, tādējādi nosakot, kā tiks izmantots viņa pensiju otrajā līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai.

Ja izvēle netiks izdarīta, uzkrājums tā veicēja nāves gadījumā tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā. Šis kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju ģimenes locekļiem, kuriem uz to būs tiesības. Ja mirušajam nebūs ģimenes locekļi, kam ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, tad uzkrāto kapitālu izmantos pensiju izmaksai esošajiem pensionāriem.

"Mēs vēlamies, lai pensiju otrā līmeņa dalībnieki būtu ne tikai informēti par iespējām, bet arī motivēti veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas var izveidot drošu pamatu nākotnei gan pašam Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekam, gan viņa tuviniekiem dzīves grūtajā brīdī," atzina labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV), piebilstot, ka ir svarīgi, lai ziņa sasniegtu ikvienu otrā līmeņa pensijas dalībnieku un lai ikviens būtu informēts, ka ir jāreģistrē sava vēlme atstāt pensiju mantojumā.

Lai informētu iedzīvotājus par gaidāmajām pārmaiņām un uzkrājumu novēlēšanas iespējām, VSAA novembrī uzsāk informatīvu kampaņu "Kam Pensiju?", kuras laikā iedzīvotājiem tiks skaidroti jaunie nosacījumi, kā arī varēs pieteikties atgādinājuma saņemšanai no VSAA, lai jaunajā gadā izmantotu iespēju veikt izvēli un paziņot par to VSAA.

Atgādinājumam var pietiekties VSAA izveidotajā mājaslapā "www.kampensiju.lv". Pārliecināties par to, vai persona ir otrā pensiju līmeņa dalībnieks, kā arī uzzināt uzkrājuma apmēru, var valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "www.latvija.lv" vai VSAA filiālēs.