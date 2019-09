Trīs bērndārznieki no Siguldas ir ļoti smagā stāvoklī - viņiem konstatēta nieru mazspēja

Aizvadītajās brīvdienās un pirmdien BKUS nonākuši pieci bērni vecumā no trīs līdz sešiem gadiem ar akūtu zarnu infekcijas izraisītu saslimšanu, un trīs bērnu stāvoklis ir ļoti smags. Savukārt piektdien hospitalizēti vēl divi bērni ar aizdomām par inficēšanos ar mikroorganismu "E.Coli" jeb zarnu nūjiņu.

Trīs bērni ir smagā stāvoklī un viņu dzīvība ir apdraudēta, raksta portāls. Kopumā intensīvajā terapijā zarnu infekcijas dēļ nonāca četri bērni, vēl viens ārstējas stacionārā. Četriem bērniem ir attīstījies hemolītiski urēmiskais sindroms jeb asiņaina caureja un nieru mazspēja.

Kā ziņo LTV raidījums "Panorāma", viens no slimo bērniņu tēviem atklājis, ka dēla veselības stāvoklis ir ļoti smags - viņam atteikušās darboties nieres. Viņš slimnīcā nogādāts pagājušajā piektdienā.

Pašlaik BKUS atrodas 5 bērni, LTV atklāj slimnīces infektoloģe Liene Smane. Trīs no viņiem atrodas intensīvās terapijas nodaļā, pārējie 2 veseļojas infektoloģijas nodaļā. Pagaidām ārsti neizsaka prognozes par bērnu atveseļošanās procesu.

Infektoloģe iesaka satrauktajiem vecākiem būt uzmanīgiem, bet objektīviem. Uz slimnīcu aicināts doties tad, ja bērnam konstatēta atkārtota vemšana, kuru nav iespējams apturēt, vemšana ar asinīm, šķidra vēdera izeja ar asins piejaukumu, samazināta urinācija, sarkanas vai rozā krāsas urīns, krampji, uzvedības pārmaiņas (bērns ir noguris, apātisks), ādas krāsas pārmaiņas (bērns ir palicis bāls, rodas tūska).

Vieglākos gadījumos vecākiem vajadzētu vērsties pie ģimenes ārsta, norāda Smane.

Jau ziņots, ka pēc smagas bērnu saindēšanās trīs Siguldas bērnudārzos Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) turpina pārbaudes bērnudārzos un ēdināšanas uzņēmumā "Baltic Restaurants Latvia", pastāstīja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

"Patlaban nav konstatēti kliedzoši higiēnas prasību pārkāpumi, taču ir paņemti paraugi un tie ir nosūtīti laboratoriskiem izmeklējumiem. Tikai pēc šiem izmeklējumiem būs skaidrs, vai saindēšanās izraisītāji saistīti ar bērnudārzu virtuvēm vai ēdināšanas uzņēmumu," sacīja Meistere.

Viņa piebilda, ka tiek noteikta arī produktu izsekojamība, tāpēc PVD varētu veikt arī produktu piegādātāju pārbaudes.

Siguldas novada pašvaldība informēja, ka pašvaldībai sniegtā informācija liecina, ka Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs līdz šim nav konstatēti pārkāpumi ēdiena sagatavošanas vietās. Ir paņemti bakteriālie paraugi, lai noskaidrotu, vai ēdienu sagatavošanas vietās nav atrodami slimības ierosinātāji. PVD par analīžu rezultātiem izglītības iestāžu vadītājus un pašvaldību informēs nākamās nedēļas sākumā, savukārt PVD veikto pārbaužu akti ir pieejami izglītības iestādēs.

Papildus tam visās iestādēs, kur tika konstatēta saslimšana, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izplatījis anketas vecākiem, lai iegūtu informāciju par varbūtējiem slimības cēloņiem.

Pēc Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir konstatēti pieci saslimšanas gadījumi: trīs bērni no bērnudārza "Saulīte" dažādām grupām, viens bērns no bērnudārza "Pīlādzītis" un viens - "Ieviņā". Bērni hospitalizēti laikā no 5. līdz 11.septembrim. Bērnudārzos "Tornīši", "Pasaciņa" un "Ābelīte" bērnu saslimšanas nav konstatētas.

SPKC pirmsskolas izglītības iestādes par bērnu saslimšanas gadījumiem informēja 11.septembra pēcpusdienā, savukārt Siguldas novada pašvaldība tika informēta 13.septembrī plkst.9.30, vienlaicīgi informējot par to medijus. 13.septembrī aptuveni plkst.11 tika sāktas PVD un SPKC pārbaudes.

Šobrīd Siguldas novada pašvaldībai nav informācijas, ka infekcijas izraisītājs ir saņemtais ēdiens pirmsskolas izglītības iestādēs. SPKC un PVD nav apturējis pirmsskolas izglītības iestāžu darbību.

Jau ziņots, ka PVD apsver iespēju veikt pārbaudes arī citos objektos, kuros ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA "Baltic Restaurants Latvia".

Meistere teica, ka notikušā kontekstā PVD veic apjomīgas pārbaudes, par kuru rezultātiem ziņos, tiklīdz tie būs. Primāri pārbaudes notiek pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās konstatēti saslimšanas gadījumi, kā arī pārbaudīts tiek "Baltic Restaurants Latvia".

Meistere atzina, ka "Baltic Restaurants Latvia" apkalpo apmēram 100 dažādus objektus, taču patlaban informācija ir tikai par saindēšanos trīs Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, tāpēc galvenā uzmanība tiek koncentrēta uz tām, kā arī uz pakalpojuma nodrošinātāju.

Vienlaikus viņa atzina, ka pārbaudes PVD sācis vien nesen, un nav izslēgts, ka tās notiks arī citos objektos, kuriem pakalpojumus nodrošina "Baltic Restaurants Latvia".

"Baltic Restaurants Latvia" strādā ar preču zīmi "Daily".

LETA jau vēstīja, ka pēc smagas saindēšanās bērnudārzos Siguldā hospitalizēti pieci bērni, no kuriem triju stāvoklis ir smags. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA skaidroja, ka galvenie simptomi cietušajiem ir stipra caureja, nieru mazspēja, kā arī zarnu trakta asiņošana.

Kā iepriekš skaidroja PVD, saslimšanu izraisījis mikroorganisms "E.Coli", ar kuru cilvēks var inficēties, lietojot uzturā nepietiekami termiski apstrādātu dzīvnieku izcelsmes pārtiku, nemazgātus augļus un dārzeņus, gan arī neievērojot higiēnas prasības, tāpēc PVD veic plašas pārbaudes bērnudārzu ēdināšanas uzņēmumos.

Tāpat PVD pārbauda SPKC epidemiologu aizdomas par to, ka saslimšanu varētu būt izraisījuši augusta pēdējā un septembra pirmajā dienā iegādāti arbūzi - tiek skaidroti arbūzu piegādātāji, izcelsme un partijas apjoms.

SPKC informāciju par pieciem hospitalizētiem bērniem saņēmis ceturtdien, 12.septembrī, kā rezultātā uzsākta epidemioloģiskā izmeklēšana. Piektdien SPKC eksperti devās izbraukumā uz Siguldu.

Visu trīs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas aģentūrai LETA piektdien apstiprināja, ka patlaban bērnudārzos strādā PVD un SPKC speciālisti, tādēļ pagaidām nav iespējams sniegt plašākus komentārus.

SPKC informēja, ka sadarbība notiek arī ar ģimenes ārstiem, kuri palīdz monitorēt situāciju un vērst uzmanību arī uz citiem gadījumiem, kad kādam no pacientiem konstatēta caureja vai caureja ar asiņošanu. Centrs aicina arī iedzīvotājus sniegt ģimenes ārstiem informāciju, ja pēdējās dienās novēroti tamlīdzīgi simptomi.

Siguldas novada pašvaldības speciālisti skaidroja, ka jauni saslimšanas gadījumi nav novēroti, tomēr aicina vecākus ievērot bērnu personīgo higiēnu, vērot viņu veselības stāvokli un nekavējoties meklēt ārsta palīdzību, ja parādījušies minētie simptomi.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Baltic Restaurants Latvia" apgrozījums pērn bijis 19,089 miljoni eiro, bet peļņa sasniegusi 306 475 eiro.