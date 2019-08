Traģiskā divu fūru avārija uz Liepājas šosejas: viens no mirušajiem bija "Maxima" preču piegādātājs

Jau ziņots, ka šodien plkst.13.30 policijā saņemta informācija par to, ka Durbes novadā Vecpils pagastā uz autoceļa Rīga - Liepāja notika divu smago automašīnu sadursme. Viena no automašīnām aizdegās, tāpēc uz notikuma vietu tika izsaukti arī ugunsdzēsēji. Degšanas platība bija 20 kvadrātmetri. Tāpat glābēji no abām automašīnām atbrīvoja cilvēkus un nodeva mediķiem, ka arī sakārtoja ceļa braucamo daļu.

Nelaimē ir divi bojāgājušie. Mazumtirgotāja "Maxima Latvija" Korporatīvo attiecību departamenta direktors Jānis Beseris pastāstīja, ka ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīta SIA "Akatrans" piegādes automašīna, kas ir "Maxima Latvija" sadarbības partneris un nodrošina loģistikas pakalpojumus uzņēmumam.

Foto: Ekrānuzņēmums