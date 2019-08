NEPLP vadītājai Dacei Ķezberei nāksies amatu pamest

Politiķis nešaubās par šādu iznākumu un, vaicāts par Ķezberes pieļauto iespēju atkāpties no amata, Judins norādīja, ka NEPLP vadītājai šajā jautājumā ir visas iespējas apsteigt Saeimu. Viņš piebilda, ka Ķezberes paustais, ka viņa domā par iespēju atkāpties no amata, "nav nejaušs", jo NEPLP vadītāja saprotot, ka viņas dienas šajā postenī ir "skaitītas".

Judins minēja vairākus argumentus, kāpēc Ķezbere nevarot turpināt vadīt NEPLP, tajā skaitā to, ka padome tā arī neesot spējusi efektīvi risināt sabiedriskā medija problēmas, tajā skaitā Latvijas Radio finansiālo situāciju. Tāpat ik pēc diviem, trim mēnešiem parādoties jauns ar NEPLP saistīts skandāls, vērsa uzmanību politiķis.

Cilvēktiesību komisijas deputātu arī pārsteidz stils, kā NEPLP rīkojas, kas radot iespaidu, ka padomei esot "dziļa pārliecība, ka viss ir atļauts". Tomēr Judins uzsvēra, ka institūcijas neatkarība nenozīmē bezatbildību. Tas nav jautājums "numur viens", bet deputāts pieminēja arī pret Ķezberi savulaik sākto un izbeigto kriminālprocesu, kas ir saistīts ar reputāciju.

TV3 ziņas iepriekš ziņoja, ka pret Ķezberi un vēl septiņām personām 2007.gadā tika sākts kriminālprocess aizdomās par iespējamiem atkārtotiem kukuļošanas faktiem. Vēlāk tas tika izbeigts noilguma un nepietiekamu pierādījumu dēļ. NEPLP vadītāja šajā kontekstā norādījusi, ka personīgi nesaprot, kādēļ viņai par to būtu jājūtas slikti. "Tā bija man ļoti skarba dzīves pieredze, es to nenovēlu nevienam. Gandrīz divus gadus, ik pa laikam tikt aicinātam uz pratināšanu, arī tavu māju, kad krata, tas ir ārkārtīgi nepatīkams pasākums. Es to esmu izdzīvojusi, bet, kā es vienmēr saku, viss, kas mūs nenogalina, mūs stiprina," TV3 zinām teica Ķezbere.

JV frakcijas vadītāja vietnieks tāpat norādīja, ka iespējams diskutēt arī par atsevišķu citu NEPLP locekļu spējām efektīvi strādāt.

Attiecībā uz Latvijas Radio nepieciešamo naudu, Judins norādīja, ka šo jautājumu nedrīkst atlikt un ka finansējuma ir jāmeklē, šajā jautājumā pieslēdzoties arī Finanšu ministrijai. Judins akcentēja, ka situācijā, kad pastāv arī mediji, kuri sevi sauc šajā vārdā, bet patiesībā "apkalpo kādas intereses", ir īpaši svarīgi apzināties, ka uz sabiedrisko mediju finansējumu "nevar taupīt".

Taujāts par to, ka pēc Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja Artusa Kaimiņa (KPV LV) vēstules NEPLP paudusi, ka politiķiem nav tiesību dot uzdevumus nedz padomei, nedz sabiedriskajiem medijiem, Judins pauda, lai gan Kaimiņš ne vienmēr ir juridiski precīzs, reizē ir redzams, ka komisijas vadītājam "nav vienalga" par problēmām sabiedriskajā medijā un ka Kaimiņš vēlass rast risinājumu. Neesot pamata uztraukties, ka komisija rīkotos ne tā kā prasa likums, uzsvēra parlamentārietis.

Jau vēstīts, ka Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) vērsusies Saeimā, pieprasot no amatiem atbrīvot NEPLP locekļus. Saeimai tiek lūgts neatliekami savā darbakārtībā iekļaut jautājumu par NEPLP locekļu darba vērtēšanu, noskaidroja organizācijā. Vienlaikus organizācija lūdz Saeimu nekavējoties izstrādāt un ieviest jaunu sabiedrisko mediju pārvaldības modeli.

LŽA uzskata, ka pašreizējais NEPLP sastāvs nav pietiekami kompetents, atbildīgs un vērsts uz konstruktīvu sadarbību mediju vides jautājumu risināšanai. NEPLP ir izveidojies konflikts ar lielāko daļu pārraugāmās nozares dalībnieku un nav redzamas pazīmes, ka situācija tiktu labota.

NEPLP ir zaudējusi mediju organizāciju un to darbinieku uzticību, uzsvērts Saeimai adresētajā iesniegumā, piebilstot, ka par vairāku NEPLP locekļu darbības atbilstību reputācijas prasībām izteiktas pamatotas šaubas. LŽA tāpat uzsvēra, ka NEPLP 2018.gada nogalē bez pietiekama pamatojuma atbrīvoja no darba Latvijas Televīzijas (LTV) valdi. Iesniegumā norādīts arī uz vairākām citām problēmām ar NEPLP.

NEPLP loceklis Patriks Grīva sacīja, ka LŽA rīcība nav nekas jauns, jo "asociācija nemitīgi ir kritizējusi padomes darbu un izmantojusi visus līdzekļus, lai diskreditētu to". "Personīgi es priecātos par konstruktīvu kritiku, bet patlaban asociācijas apgalvojumi par to neliecina," uzskata Grīva, piebilstot, ka NEPLP turpinās darbu kā iepriekš līdz Saeima lems pretēji.