Šodien politiskais spēks ir pulcējies uz valdes sēdi, kurā lemj par kultūras ministra amata kandidāta virzīšanu.

Pats Puntulis aģentūrai LETA iepriekš sacīja, ka līdz partijas sanāksmei atturēsies no plašākiem komentāriem. "Pieļauju, ka varētu būt viens no kandidātiem, bet tādā gadījumā esmu viens no 200 pretendentiem," pauda Puntulis.

Kā ziņots, jautājums par jaunu kultūras ministru kļuvis aktuāls pēc pašreizējās ministres Daces Melbārdes (VL-TB/LNNK) ievēlēšanas Eiropas Parlamentā.

Taujāts, vai kandidāts būs no partijas rindām, partijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars iepriekš atbildēja, ka galvenais kritērijs būs izvēlēties cilvēku, kurš varēs pēc iespējas labāk pildīt šos pienākumus. Konkrētus kandidātus viņš nenosauca.