LETA

Ķengaragā aiztur par slepkavību iepriekš sodītu sievieti, kura dzērumā staigājusi apkārt ar diviem maziem bērniem

Vakar, 4. jūnijā, pa dienu Valsts policija saņēma izsaukumu no Ķengaraga iedzīvotājiem par to, ka uz ielas atrodas manāmi apreibusi sieviete ar diviem maziem bērniem. Reaģējot uz saņemto informāciju, notikuma vietā ieradās Rīgas Ķengaraga iecirkņa patruļpolicisti. Diemžēl saņemtā informācija apstiprinājās. No sievietes nāca manāma alkohola smaka un viņas kustības liecināja par alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmi. Sievietei līdzi biji septiņus un vienu gadu veci bērni.