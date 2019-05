Sākotnēji protestētāji bija pulcējušies Esplanādē pie Raiņa pieminekļa un no turienes devās līdz Brīvības ielai, lai tālāk ietu cauri Vecrīgai uz Doma laukumu. Pasākuma dalībnieki skandēja saukli angļu valodā, kas tulkojumā nozīmē "Ko mēs gribam? Klimata rīcību! Kad mēs to gribam? Tagad!", kā arī "Zemeslode sauc! Laika nav daudz!" un saukļus latviešu valodā "Sliktai politikai nē! Jāieklausās zinātnē!", kā arī citus.

Ar protesta palīdzību tā dalībnieki izteica prasības globālajām un valsts iekšējām problēmām klimata jautājumos, norādot uz oglekļa dioksīda emisiju strauju pieaugumu. Tāpat tika paustas bažas par temperatūras paaugstināšanās radītu plūdu dēļ sekmētu populāciju samazināšanos augu un dzīvnieku sugām, un par citiem ar klimata politiku saistītiem jautājumiem. Uz streikotāju plakātiem bija tādi aicinājumi, kā piemēram, "Mainām pasauli kopā!", "Klimata izmaiņas ir reālas", "Pasludinām ārkārtas stāvokli", "Pick your side" ("Izvēlies savu pusi"), "Cieni savu māti" un citi.

Tādējādi jauniešu kustība uzsvēra, ka arī Latvijā notiek strauja dabas resursu iznīcināšana - par strauju tiek izmantoti agrikultūras resursi bez atjaunošanās tautsaimniecībā, ko veicina biznesa interešu spiediens.

Pasākuma rīkotāji iepriekš informēja, ka gobālais streiks notiek vairāk nekā 100 valstīs pasaulē un Latvijā pasākuma laikā pirms un pēc gājiena notiks jauniešu uzrunas, aktīvisma un sabiedrības izpratnes veicināšanai. Viens no šī pasākuma mērķiem ir arī vērst Latvijas iedzīvotāju uzmanību uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas norisināsies 25.maijā. Neformālā jauniešu kustība "Fridays for future Latvia" aicina visus balstiesīgos izmantot iespēju ietekmēt politiku Eiropas Savienības (ES) līmenī un pieprasīt no kandidātiem virzīt klimata jautājumus kā prioritāti.

"Fridays for future" ir starptautiska kustība, kuras aizsākumi meklējami 2018.gada augustā, kad zviedru skolniece Grēta Tunberga trīs nedēļas pēc kārtas katru skolas dienu sēdēja pretī Zviedrijas parlamentam, protestējot pret valdības rīcības trūkumu saistībā ar klimata pārmaiņu krīzi.

