Kā šodien pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja Petraviča, viņa jau vairākkārt norādījusi, ka nepiekrīt apgalvojumiem par aplokšņu algas maksāšanu vīram piederošā uzņēmumā. Viņa pauda neizpratni par to, kāpēc informācija par iespējamu aplokšņu algu maksāšanu minētajā uzņēmumā "kļuvusi par nacionāla mēroga ziņu". Viņa pieņēma, ka, iespējams, cilvēks, kas norādījis uz aplokšņu algu, nesaprot atšķirības, ka par algas daļu maksā nodokļus, bet komandējuma dienas nauda ir cita lieta. "Vēl ir paredzēta komandas nauda, kas ir paredzēta viņa izdevumiem," teica Petraviča.

"Es to neuztveru kā kaut kādu sevis apkaunošanu vai par kaut ko vēl, jo man nav jāatbild par to, ko es neesmu darījusi," teica ministre. "Kas ir aplokšņu algas?" vaicāja Petraviča. Viņa pauda, ka par komandējumu un dienas naudu netiek maksāti nodokļi, tas ir likumīgi. "Tā nav aplokšņu alga," teica Petraviča.

Politiķe pauda, ka minētais uzņēmums nav ģimenes uzņēmums, jo viņai tajā nav kapitāldaļu. "[Uzņēmums] pieder gan manam vīram, bet man man tur nepieder nekādas kapitāldaļas, es tikpat labi varēju "Maxima" vai "Rimi" strādāt. Kaut kur es taču strādāju visu savu dzīvi," teica Petraviča.

Viņa uzsvēra, ka pašlaik neesot nekādu faktu, kas pierādītu, ka minētajā uzņēmumā tiek maksātas aplokšņu algas. "Tā nav manas reputācijas lieta, jo nekas nelikumīgs nav veikts," pauda Petraviča.

Uzņēmuma bijušo darbinieku Daini Prātiņu, kas raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" stāstīja par aplokšņu algu maksāšanu uzņēmumā, Petraviča neatceroties, turklāt viņa nemaz neesot redzējusi video, jo viņai ir daudz jāstrādā.

"Es patlaban netieku apmelota, tiek apmelots uzņēmums, kam attiecīgi būtu jāreaģē," teica Petraviča, uzsverot, ka viņa zina, ka aplokšņu algas uzņēmumā nav maksātas, jo viņa pati ir strādājusi tajā uzņēmumā.

Uz jautājumu par to, vai viņa uzskata, ka Prātiņš ir neizpratis situāciju vai arī melojis, Petraviča atbildēja apstiprinoši.

Vairākkārtīgi nepiekrītot apgalvojumiem par iespējamu aplokšņu algu maksāšanu, Petraviča sacīja: "Paklausieties! Ja jūs man sakāt - es esmu kaza. Es saku - nē. Jūs sakiet - nē, bet es esmu. Kā tad man attaisnoties?"

To, vai šādas publiski izskanējušas ziņas varētu ietekmēt iespēju saņemt darbam ministra amatā nepieciešamo pielaidi valsts noslēpumam, Petraviča nekomentēja, vien uzsverot, ka tas jājautā atbildīgajā iestādēm.

Savukārt uz jautājumu, vai viņa negrasās atkāpties no ministres amata, Petraviča atbildēja: "Nē, negrasos!"

Saistītās ziņas Bijušais darbinieks: Labklājības ministres Petravičas vīra uzņēmumā saņēmu aplokšņu algu Petraviča vēl vismaz mēnesi vai divus Saeimas mandātu nenoliks Ramona Petraviča pieļauj, ka viņa kā sieviete izvēlēta par valdības vājāko posmu

Kā ziņots, Prātiņš savulaik strādājis kompānijas transporta atzarā, pildot šofera pienākumus. Prātiņam nav skaidrs, kā "ar šādu reputāciju viņa nokļuvusi tik tālu", un autovadītājs raidījumā paudis, ka ministrei nav jāpaliek amatā, jo tā "ir naudas zagšana valstij un cilvēkam".

Prātiņš "Monētā" strādājis no 2013.gada 12.augusta līdz 27.decembrim. Viņš sākotnēji lūdzis kompānijas īpašnieku Petraviču mainīt algu politiku un maksāt visus nodokļus, taču no priekšnieka puses sekojusi aizbildināšanās, ka par to varēs parunāt citu dienu. Prātiņš apgalvoja, ka oficiālā atalgojuma daļa tika pārskaitīta uz bankas kontu, bet pārējo summu "saņēmu vai garāžā vai uz ceļa". Kad tikušies ar priekšnieku, mašīnā blakus sēdējusi arī tagadējā labklājības ministre Petraviča, tāpēc šoferis secinājis, ka viņa par notiekošo bijusi informēta.

Šoferis, atsaucoties uz kāda cita "Monētas" darbinieka stāstīto, apgalvojis, ka aplokšņu algu maksāšana uzņēmumā notikusi vēl pirms pusotra gada. Viņš gan pieļāva, ka tagad, kad jautājums plaši izskanējis medijos, situācija varētu būt mainījusies.

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) norādīja, ka dienestam nav tiesību publiski izpaust informāciju, kas ir tā rīcībā gan par konkrētu uzņēmumu, gan veicamiem kontroles pasākumiem.

"Saņemot sūdzības par pārkāpumiem, VID tās vienmēr izvērtē kopsakarā ar VID rīcībā jau esošo informāciju par konkrēto nodokļu maksātāju, un lemj par pārbaudes pasākumu sākšanu. Ievērojot principu "Konsultē vispirms", VID vienmēr vispirms komunicē ar uzņēmumu. Ja preventīvais darbs ar uzņēmumu nerezultējas ar panākumiem, piemēram, neizdodas sazināties, lai iegūtu atbildes uz VID jautājumiem, seko kontroles pasākumi," skaidroja VID.

Jau vēstīts, ka VID ir saņēmis anonīmus ziņojumus par iespējamiem pārkāpumiem nodokļu jomā uzņēmumā "Monēta", kurā finanšu vadītājas amatu ieņēmusi Petraviča, bet uzņēmuma īpašnieks ir viņas vīrs. Pati Petraviča šos pārmetumus kategoriski noraidījusi.

Ministre tika atzinusi, ka pagājušā gada novembrī VID pieprasīja uzņēmumam dokumentus un skaidrojumus, kurus arī uzņēmums sniedza. "Visi nepieciešamie skaidrojumi un dokumenti dienestam tika sniegti, tāpēc ļoti ceru, ka šis nepatīkamais skandāls arī drīzumā beigsies," piebilda ministre.

Kompānijas pamatdarbība ir mazumtirdzniecība ar pārtikas un primārās nepieciešamības precēm un transporta pakalpojumi. Uzņēmumam ir pieci veikali Saldus novadā.