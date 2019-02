Anna no Liepājas puses portālam Jauns.lv pastāstīja: „Februāra sākumā saskāros ar ļoti nepatīkamu situāciju. Mirusi omīte Krievijā. Esmu Latvijas pilsone, un tāpēc steidzami bija jākārto Krievijas vīza. Kā apliecinošu dokumentu Krievijas konsulātā prasa telegrammu ar galvenā ārsta slēdzienu. Nākamajā dienā telegramma pa telegrāfu no Krievijas, Pleskavā, tika izsūtīta, arī paņemta nauda (ne maza) par tās sūtīšanu. Kad sāku meklēt, kāpēc tā nav pienākusi, man „Latvijas pastā” atbildēja, ka jau piecus mēnešus „Latvijas Pasts” tādus pakalpojumus nepieņem. Kaut Liepājā pirms vairākiem mēnešiem cilvēki telegrammas saņēma. Zvanīju radiem, viņu pasts sazinājās ar Pleskavu, kur atbildēja: nevar būt, jo telegrammas sūta bieži! Rīgas pastā man pajautāja uz kāda vārda telegramma izsūtīta, un vēlāk rupji atbildēja - jūs savu telegrammu nesaņemsiet!

Kāpēc nekur par to nav informācijas, bet Krievijas konsulātā ir tāda prasība. Kas atbildēs? Līdzīgā gadījumā pirms astoņiem gadiem, kad arī nomira mans radinieks Krievijā, telegrammu saņēmu un ar to pietika, lai ātri varētu noformēt vīzu”.

Tālāk Anna pastāstīja, ka vīzu tomēr saņēmusi ar Krievijas konsulāta darbinieku palīdzību, bet tas prasījis daudz nervu – lieku birokrātiju un dokumentu pieprasīšanu un pārsūtīšanu.

Vēl pagājušā gada sākumā Latvijā varēja saņemt telegrammas, rakstīja Jauns.lv. „Latvijas pasts” mēnesī vidēji pieņēma un izsūtīja ap 300 telegrammu – galvenokārt tās bija sēru vēstis. Vai tik tiešām telegrammas jau ir vēsture? „Latvijas Pasta” Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa Jauns.lv pastāstīja:

„Ņemot vērā 19. gadsimtā izgudrotā telegrammu pakalpojuma neatbilstību mūsdienu sabiedrības patēriņa paradumiem, zemo tā izmantošanas līmeni un alternatīvu pakalpojumu piedāvājumu, „Latvijas Pasts” šādu pakalpojumu vairs nepiedāvā. Šāda informācija ir pieejama klientiem visās Latvijas pasta nodaļās, kā arī noteiktajā kārtībā par to ir informēta Pasaules pasta savienība un visu tās dalībvalstu oficiālie pasta uzņēmumi, kam konkrētajā gadījumā bija jāinformē savs klients Krievijā, ka uz Latviju, tāpat kā uz daudzām citām pasaules valstīm, kas no šā novecojušā un nerentablā pakalpojuma ir atteikušās, telegrammas nosūtīt nav iespējams. Diemžēl nevarēsim komentēt, kāpēc Krievijas pasta darbinieki savu klientu nebija korekti informējuši. Mūsdienu saziņā telegrammu vietā ir citas alternatīvas, ko iespējams izmantot gadījumos, kad netiek lietotas digitālās tehnoloģijas, piemēram: ierakstītas A klases prioritārās vēstules, apdrošinātas vēstules vai eksprespasta vēstules.

Telegrammas nav universālā pasta pakalpojums, bet gan brīvprātīga pasta uzņēmumu izvēle – uzturēt vai neuzturēt to, tāpēc vairākums Rietumvalstu no šā pakalpojuma izmantošanas ir atteikušās. Vēstniecību interneta mājas lapās ir pieejama informācija, kas nosaka, ka gadījumos, ja ir nepieciešams noformēt vīzu izbraukšanai uz kādu no NVS valstīm, pilnīgi pietiek ar ārstniecības iestādes izziņu vai izrakstu par radinieka veselības stāvokli vai nāves gadījumu, ko mūsdienās iespējams ērti pārsūtīt digitālā formātā, un tai nav jābūt pasta darbinieka apliecinātai telegrammai, jo pasta uzņēmumiem šāda atbildība nevienā normatīvajā dokumentā nav noteikta”.