Iztika bez Sinera: Itālijas tenisisti ceturto reizi pēc kārtas izcīna Deivisa kausu, spāņus neglābj Alkarass
Itālijas vīriešu tenisa izlase svētdien Boloņā ceturto reizi pēc kārtas triumfēja Deivisa kausa izcīņā.
Finālā Itālijas tenisisti, spēlējot bez pasaules ranga vicelīdera Janika Sinera, ar 2-1 pārspēja Spānijas valstsvienību.
Pirmajā mačā pasaules ranga 27. numurs Lorenco Muzeti ar 6-7 (4:7), 6-2, 6-1 uzvarēja Rafaelu Hodaru (ATP 10.) un izvirzīja Itāliju vadībā, bet otrajā pasaules ranga trešā rakete Karloss Alkarass ar 6-2, 7-6 (7:2) pieveica ranga septīto numuru Flavio Kobolli un izlīdzināja rezultātu. Dubultspēlē duets Muzeti/Andrea Vavasori ar 6-2, 7-5 pārspēja pāri Alkarass/Marsels Granoljerss.
Spānija pusfinālā ar 2-0 pārspēja Lielbritāniju un Itālija ar 2-1 uzvarēja Čehiju.
2023. un 2024. gadā Spānijas pilsētā Malagā uzvarēja Itālija, kas pagājušajā gadā triumfēja arī Boloņā, finālā ar 2-0 pieveicot Spāniju un trešo reizi izcīnot kausu.
Itāļu līderis Janiks Siners šonedēļ pārcieta ceļgala operāciju, un ilgāku laiku neizies kortā, izlaižot arī nākamās sezonas pirmo "Grand Slam" turnīru Austrālijas atklāto čempionātu. Traumas dēļ bijušais pasaules ranga līderis nav piedalījies sacensībās kopš uzvaras Vimbldonā.