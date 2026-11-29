Lietuva atņem Bosnijai cerības iekļūt basketbola Pasaules kausa finālturnīrā
Lietuvas vīriešu basketbola izlase svētdien Sarajevā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas izbraukuma mačā uzvarēja Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību, tādējādi atņemot tai izredzes iekļūt finālturnīrā.
Lietuvieši Bosnijas galvaspilsētā uzvarēja ar 85:73 (21:19, 25:15, 22:20, 17:19).
Lietuvas komandā 16 punktus guva Osvalds Olisevičs, bet pa 13 punktiem guva Arns Butkevičs un Mareks Blaževičs, sakrājot arī attiecīgi 10 un sešas atlekušās bumbas. Bosniešiem ar 23 gūtiem punktiem izcēlās Džanans Musa.
Finālturnīrā jau iekļuvusī Turcijas Stambulā ar 101:83 (23:24, 20:22, 32:21, 26:16) pieveica Islandi. Mājiniekiem 23 punktus guva Šehmuss Hazers, bet Islandes vienībā 15 punktus, piecas atlekušās bumbas un 10 rezultatīvas piespēles sakrāja Elvars Fridriksons.
Vēl vienā mačā Serbija savā laukumā ar 102:76 (26:17, 26:16, 17:16, 33:27) apspēlēja Itāliju. Uzvarētājiem 27 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Marko Guduričs, bet viesiem 17 punktus guva Niko Mannjons.
J grupā pēc 10 kārtām deviņas uzvaras ir Turcijai, septiņas - Serbijai, pa sešām uzvarām - Itālijai un Lietuvai, četras uzvaras ir sakrājusi Islande un trīs panākumus - Bosnija un Hercegovina. Trīs labākās no grupu sešām komandām spēlēs Pasaules kausa finālturnīrā.
Vietu Pasaules kausa finālturnīrā jau ir nodrošinājusi tā rīkotāja Katara, kā arī Turcija, Kanāda, Austrālija, Francija, Vācija, Polija, Horvātija, Jaunzēlande un Japāna.