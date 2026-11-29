Ģērmane Pasaules kausa posmā kalnu slēpošanā atkāpjas uz 22. vietu slalomā
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane svētdien Pasaules kausa kalnu slēpošanā posmā Kilingtonā slalomā ieņēma 22. vietu.
62 sportistu konkurencē Ģērmane pēc 11. vietas pirmajā braucienā pēc otrās trases veikšanas atkāpās uz 22. vietu, uzvarētājai Kamillai Rastai no Šveices zaudējot 2,91 sekundi. Pirmajā braucienā Ģērmane ierindojās 11. vietā, līderei Šifrinai zaudējot 1,75 sekundes.
Rastai tā bija piektā uzvaras Pasaules kausa posmos. Viņa par deviņām sekundes simtdaļām apsteidza albānieti Laru Kolturi un par 0,59 sekundēm - pirmā brauciena uzvarētāju mājinieci Mikeilu Šifrinu.
Pirmajās šīs sezonas Pasaules kausa sacensībās slalomā Somijas pilsētā Levi novembra vidū Ģērmane izcīnīja 12. vietu, bet pirms nedēļas Austrijas trasē Gurglā finišēja desmitā, lai gan pēc pirmā brauciena bija ceturtā un pretendēja uz Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē pirmo goda pjedestālu.
Ģērmane slalomā ir startējusi 20 sacensībās un astoņās no tām iekļuvusi labāko desmitniekā. Pagājušajā sezonā Ģērmane ar izcīnītu sesto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās sasniedza jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā. Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs latviete nefinišēja pirmajā braucienā. Latvijas kalnu slēpotāja startēja arī Pasaules kausa finālposmā, kur ierindojās 15. vietā.
Šosezon Pasaules kausā kalnu slēpotājas startē desmit slaloma sacensībās. Pagājušajā sezonā gan Lielo kristāla globusu, gan Mazo kristāla globusu slalomā izcīnīja titulētā amerikāniete Mikeila Šifrina, kura šajā sezonā plāno vairāk pievērsties milzu slaloma sacensībām. Ģērmane pagājušajā sezonā slaloma ieskaitē ierindojās 13. vietā.