Visu laiku jaunākais čempions Dommaradžu cieš zaudējumu pret Sindarovu šaha čempionāta piektajā partijā
Pasaules šaha čempionātā svētdien Ženēvā piektajā partijā uzvaru izcīnīja Javohirs Sindarovs no Uzbekistānas, pirmo reizi liekot kapitulēt visu laiku jaunākajam čempionam, indietim Gukešam Dommaradžu.
Viņš ar baltajām figūrām pieveica pašreizējo čempionu indieti Gukešu Dommaradžu, kurš padevās 47. gājienā. Rezultāts šobrīd ir 3:2 Sindarova labā. Sestā partija notiks pirmdien.
Aizpērn Dommaradžu 18 gadu vecumā kļuva par šaha vēsturē jaunāko pasaules čempionu. Sindarovs, kurš šī turnīra laikā kļūs 21 gadu vecs, šogad uzvarēja pretendentu turnīrā un kļuva par Dommaradžu pretinieku cīņā par pasaules čempiona titulu.
Cīņā par pasaules čempiona titulu līdz 12. decembrim ir paredzētas 14 partijas, bet neizšķirta gadījumā šahisti aizvadīs taibreiku. Turnīra kopējais balvu fonds ir divarpus miljoni ASV dolāru.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pirms Dommaražu triumfa visu laiku jaunākā pasaules čempiona gods piederēja Garijam Kasparovam, kurš 1985.gadā titulu izcīnīja 22 gadu sešu mēnešu un 27 dienu vecumā. Nepilnus piecus mēnešus vecāks, kļūstot par pasaules čempionu 2013.gadā, bija norvēģis Magnuss Kārlsens, bet nākamais šajā sarakstā ar 23 gadiem pieciem mēnešiem un 28 dienām bija 1960.gadā par čempionu kļuvušais rīdzinieks Mihails Tāls (1936-1992), kurš 9. novembrī būtu svinējis 90. dzimšanas dienu.
No 2013. līdz 2023.gadam pasaules čempiona godā bija Kārlsens, kurš 2022.gadā paziņoja, ka neaizstāvēs savu titulu, aizbildinoties ar motivācijas trūkumu. Toreiz titulu ieguva Dins, kurš mačā par čempiona titulu pārspēja krievu Janu Ņepomņaščiju, bet savu kroni 2024. gadā zaudēja Dommaražu.
Pasaules čempions šahā tiek noskaidrots kopš 1886. gada. Par pirmo oficiālo čempionu kļuva Prāgā dzimušais Austroungārijas pārstāvis Vilhelms Steinics.