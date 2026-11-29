Bagatskim "savas sienas" nepalīdz: viņa trenētā Ukraina Rīgā zaudē Melnkalnei Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē
Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase, kurā par trenera asistentu strādā Raimonds Feldmanis, svētdien sava laukuma spēlē Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā piekāpās Melnkalnei.
Ukraina zaudēja ar 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22).
Ukrainas izlasē 17 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Maksims Šulga, 14 punktus guva Dmitro Skapincevs, bet 13 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Oleksandrs Kovļars. Viesiem pa 13 punktiem guva Jovans Kļajičs, Marko Simonovičs, kura kontā arī 12 atlekušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, un Dino Radončičs, kurš sakrāja arī piecas atlekušās bumbas. 11 punktus un septiņas atlekušās bumbas sakrāja Zorans Vučeļičs.
Melnkalnes komanda uzvarēja cīņā par atlekušajām bumbām (46 pret ukraiņu 31) un sakrāja vairāk rezultatīvu piespēļu (24:15), bet Ukrainas izlases spēlētāji biežāk bloķēja metienus (5:1), ar trim bloķētiem metieniem izceļoties Skapincevam.
Citā šīs grupas mačā svētdien Gruzija Tbilisi ar 92:78 (15:24, 23:18, 25:12, 29:24) pārspēja Portugāli. Uzvarētājiem 22 punktus un septiņas atlekušās bumbas sakrāja Markīzs Rīds, bet Portugāles vienībā ar 31 gūtu punktu un sešām atlekušajām bumbām izcēlās Travante Viljamss.
Trešajā grupas cīņā svētdien Spānija savā laukumā ar 83:74 (22:22, 19:18, 25:13, 17:21) pārspēja Grieķiju. Uzvarētājiem 14 punktus guva Fransiss Alonso, bet viesiem ar 21 gūtu punktu izcēlās Vasilejs Toliopuls.
I grupā desmit spēlēs septiņas uzvaras ir Spānijai un Gruzijai, sešas - Ukrainai, pa pieciem panākumiem - Portugālei un Melnkalnei, bet četras uzvaras - Grieķijai. Visas sešas komandas teorētiski vēl var iekļūt finālturnīrā.
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Trīs labākās no grupu sešām komandām spēlēs Pasaules kausa finālturnīrā. Vietu Pasaules kausa finālturnīrā jau ir nodrošinājusi tā rīkotāja Katara, kā arī Turcija, Kanāda, Austrālija, Francija, Vācija, Polija, Horvātija, Jaunzēlande un Japāna.