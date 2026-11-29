Fantastiskā trillerī Francijas regbisti triumfē jaunajā Nāciju čempionātā, finālā pieveicot pasaules čempioni DĀR
Ar episku trilleri noslēdzies pirmais Nāciju čempionāts regbijā, kura finālā pašreizējā Sešu nāciju turnīra uzvarētāja Francija pēdējās sekundēs izrāva uzvaru pār četrkārtējo pasaules čempioni Dienvidāfriku.
Anglijas regbija citadelē Tviknemā notikušajā finālā Francija svinēja uzvaru ar 40:34 (20:3). Pirmajā puslaikā francūži guva divus piezemējumus, bet dienvidafrikāņi nopelnīja sarkano kartīti (tā mūsdienās nozīmē tikai spēlētāja noraidījumu līdz spēles beigām, bet pēc 20 minūtēm viņa vietā nāk cits), un šķita, ka spēles liktenis ir izšķirts.
Nekā nebija — pēc pārtraukuma pasaules čempione atbildēja ar četriem piezemējumiem 15 minūšu laikā, un uz lāpstiņām jau šķita eiropieši (23:31). Francūži pārņēma iniciatīvu, un deviņas minūtes pirms spēles beigām atguva vadību (32:31), bet divas minūtes pirms spēles beigām afrikāņi ar soda sitienu atkal bija vadībā.
Pēdējā uzbrukumā ar skaistu piezemējumu Francijas regbisti ļāva līksmot saviem līdzjutējiem, ne tikai izcīnot jaunizveidotā turnīra trofeju, bet otro reizi vēsturē nokļūstot pasaules rangu tabulas pirmajā vietā. Iepriekš 2022. gada jūlijā Francija tik augstu pabija tikai vienu nedēļu, šoreiz tas būs ilgāk vismaz līdz Sešu nāciju turnīra sākumam nākamā gada 5. februārī. Jāpiebilst, ka pirms divām nedēļām Parīzē Francija pieveica DĀR ar 21:19.
Cīņā par trešo vietu krīzi pārdzīvojušā trīskārtējā pasaules čempione Jaunzēlande atmaksāja Anglijai par rekordsmago zaudējumu iepriekšējā nedēļā un svinēja pārliecinošu uzvaru (26:8), piektās vietas spēlē Īrija sakāva Austrāliju (38:14), septīto vietu izcīnīja Argentīna ar uzvaru pār Skotiju (34:26), devīto vietu izcīnīja Velsa ar vieglu panākumu pret Japānu (40:10), bet pastarīšu cīņā Itālija pieveica Fidži (23:21).
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pašlaik pasaules rangu tabulas pirmais desmitnieks ir šāds: 1. Francija, 2. Īrija, 3. Jaunzēlande, 4. DĀR, 5. Anglija, 6. Skotija, 7. Argentīna, 8. Austrālija, 9. Velsa, 10. Fidži. Augstajā otrajā vietā īri nokļuva pēc uzvaras Nāciju čempionāta pēdējā kārtā pār DĀR (20:17), bet Jaunzēlande nolidoja krietni zemu pēc zaudējumiem Velsai (pirmo reizi kopš 1953. gada) un Anglijai.
Ar šo skaisto uzvaru Francija revanšējās DĀR par zaudējumu savā laukumā Pasaules kausa ceturtdaļfinālā (28:29). Pēc tam DĀR ar viena punkta pārsvaru uzvarēja arī pusfinālā Angliju (16:15) un finālā mazākumā spēlējušo Jaunzēlandi (12:11), kļūstot par pirmo četrkārtējo pasaules čempioni un nosargājot pirms četriem gadiem izcīnīto titulu.
Nākamais Nāciju čempionāts notiks 2028. gadā. Tas ir pasaules 12 labāko izlašu turnīrs, kurā piedalās Sešu nāciju komandas Anglija, Francija, Īrija, Velsa, Skotija un Itālija kā Eiropas pārstāves un 6 spēcīgākās pārējās pasaules komandas Dienvidāfrika, Jaunzēlande, Austrālija, Argentīna, Japāna un Fidži. Katra Eiropas komanda vienu reizi tiekas ar pretējās grupas pārstāvi, pret trim spēlējot viesos jūnijā, pret pārējām trim savā laukumā novembrī. Noslēgumā abu grupu attiecīgo vietu ieguvēji noskaidro galīgās pozīcijas kopējā turnīra tabulā.
Šis turnīrs ir sava veida ģenerālmēģinājums pirms nākamgad Austrālijā paredzētās Pasaules kausa izcīņas, kurās DĀR centīsies kļūt par pirmo izlasi, kas Veba Elisa trofeju izcīnījusi trīs reizes pēc kārtas. Par čempioni DĀR kļuva 1995., 2007., 2019. un 2023. gadā un pēdējo gadu laikā ir pasaules regbija līdere, par spīti pēdējiem trim zaudējumiem pēc kārtas Nāciju čempionātā.