Čempions Antonelli triumfē F-1 Kataras "Grand Prix"
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) 22. posmā - Kataras "Grand Prix".
Antonelli sacensības sāka otrais aiz komandas biedra Džordža Rasela, kuru apdzina sacensību vidū un finišā apsteidza par 31,476 sekundēm, izcīnot savu desmito uzvaru sezonā.
Rasels daudz laika zaudēja pitstopā, mehāniķiem attīrot viņa mašīnu no trasē savāktajām atlūzām. Trešais finišēja "McLaren" pilots Oskars Piastri, uzvarētājam zaudējot 33,017 sekundes.
Ceturto vietu ieņēma "Red Bull" braucējs Makss Verstapens (+34,254 sekundes), piekto - "McLaren" pilots Lando Noriss (+39,131), sesto un septīto - "Ferrari" piloti Luiss Hamiltons (+57,518) un Šarls Leklērs (+58,001), astoto - "Red Bull" braucējs Isaks Adžārs (+59,323), devīto - RB pilots Liams Losons un desmito - Gabriels Bortoleto ("Audi"), kuri tika apsteigti par apli.
Jau ziņots, ka visos trijos treniņbraucienos ātrākais bija Antonelli, bet kvalifikācijā uzvarēja Rasels.
Pēc 22 no 23 posmiem Antonelli kontā ir 427 punkti, Verstapens ir sakrājis 316 punktus, Raselam ir 282 un Hamiltonam - 275 punkti, Norisam - 274 punkti, bet Leklēram - 256 punkti. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir sakrājusi 709 punktus, otrā ar 531 punktu ir "Ferrari", bet pa 456 punktiem ir "Red Bull" un "McLaren".
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā, Bahreinas "Lielās balvas" izcīņai notiekot Malaizijā. Sezona nākamnedēļ noslēgsies Abū Dabī.
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Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".