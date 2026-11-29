Dženifera Ģērmane par mata tiesu aiz pirmā desmitnieka Pasaules kausa posmā kalnu slēpošanā ASV
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane svētdien Pasaules kausa kalnu slēpošanā posmā Kilingtonā pirmajā braucienā ieņēma 11. vietu.
62 sportistu konkurencē Ģērmane ir 11. vietā, līderei mājiniecei Mikeilai Šifrinai zaudējot 1,75 sekundes, bet desmitās vietas īpašniecei šveicietei Vendijai Holdenerei - deviņas sekundes simtdaļas. Otro vietu ieņem austriete Katarīna Trupe, līderei zaudējot 0,17 sekundes, bet trešo - Kamilla Rasta no Šveices, Šifrinai zaudējot 0,18 sekundes.
30 labākās sportistes kvalificējās otrajam braucienam, kas sāksies plkst. 21 pēc Latvijas laika. Tā tiešraide ir plānota "Eurosport 1" kanālā.
Pirmajās šīs sezonas Pasaules kausa sacensībās slalomā Somijas pilsētā Levi novembra vidū Ģērmane izcīnīja 12. vietu, bet pirms nedēļas Austrijas trasē Gurglā finišēja desmitā, lai gan pēc pirmā brauciena bija ceturtā un pretendēja uz Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē pirmo goda pjedestālu.
Ģērmane slalomā ir startējusi 20 sacensībās un astoņās no tām iekļuvusi labāko desmitniekā. Pagājušajā sezonā Ģērmane ar izcīnītu sesto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās sasniedza jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā. Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs latviete nefinišēja pirmajā braucienā.
Latvijas kalnu slēpotāja startēja arī Pasaules kausa finālposmā, kur ierindojās 15. vietā. Šosezon Pasaules kausā kalnu slēpotājas startē desmit slaloma sacensībās.
Pagājušajā sezonā gan Lielo kristāla globusu, gan Mazo kristāla globusu slalomā izcīnīja titulētā amerikāniete Mikeila Šifrina, kura šajā sezonā plāno vairāk pievērsties milzu slaloma sacensībām. Ģērmane pagājušajā sezonā slaloma ieskaitē ierindojās 13. vietā.