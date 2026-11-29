Viss beidzās 15. minūtē. Irākā traģikomiska iemesla dēļ pārtrauc elites līgas futbola spēli
Irākas futbola augstākajā līgā spēle pārtraukta jau 15. minūtē traģikomiska iemesla dēļ.
Dzisiaj w 🇮🇶irackiej ekstraklasie Karbala rozpoczęła meczu... z siedmioma zawodnikami na boisku! Spotkanie trwało... 15 minut. Zawodnik Karbali opuścił murawę z powodu kontuzji przy stanie 2-0 dla Zakho. Sędzia zakończył mecz z powodu nieregulaminowej liczby piłkarzy. #AzjaGola https://t.co/kU9dcKaZcv— Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) November 27, 2026
Irākas Zvaigžņu līgas klubu “Zakho” un “Karbala” spēli tiesnesis piektdien pārtrauca jau 14. minūtē, jo viesu komandai vairs nebija pietiekami daudz spēlētāju spēles turpināšanai.
Tabulā pēdējā vietā esošā “Karbala” uz izbraukuma spēli ieradās tikai septiņu futbolistu sastāvā. Tas ir mazākais spēlētāju skaits, ar kādu komanda drīkst sākt spēli. Klubā padziļinās finansiālā krīze, un vairāki futbolisti nav saņēmuši algu.
Mājinieki ātri izmantoja viesu noplicināto sastāvu, un ātri panāca 2:0. Kad “Karbala” futbolists guva savainojumu, viesiem palika tikai seši spēlētāji. Tiesnesis uz apturēja spēli, lai dotu savainotajam futbolistam iespēju atgriezties laukumā. Kad kļuva skaidrs, ka viņš neatgriezīsies, tiesnesis nolēma spēli neturpināt. “Zakho” piešķirta tehniskā uzvara ar 3:0.
Starptautiskās Futbola asociāciju padomes (IFAB) noteikumi paredz, ka spēli nedrīkst sākt vai turpināt, ja kādā komandā ir mazāk par septiņiem spēlētājiem. Noteikumos paredzēti atsevišķi izņēmumi, kad spēle šādā situācijā īslaicīgi drīkst turpināties.
Kā vēsta “Iraq Observer”, klubs paziņojumā norādīja, ka vairāki vietējie un ārvalstu futbolisti atteicās doties uz izbraukuma spēli, jo algas nebija saņēmuši jau trešo mēnesi. Klubs arī atklāja, ka 43 dienas strādājis bez pagaidu valdes, jo ieilgusi jaunās vadības iecelšana.
Jauns.lv jau vēstīja par līdzīgu situāciju Anglijas amatieru līgā “Andover Town” spēlē pret “Paulsgrove”, kur pēc pirmā puslaika, kad rezultāts bija 0:7, četri “Paulsgrove” spēlētāji vairs neatgriezās laukumā, bet pēc astoto vārtu zaudēšanas vēl viens futbolists pameta laukumu savainojuma dēļ, atstājot komandu sešu spēlētāju sastāvā.