Roberts Uldriķis "SC Heerenveen" pievienojās šosezon.
Futbols
Šodien 19:15
Uldriķa "Heerenveen" turpina uzvaru sēriju un pietuvojas Nīderlandes virslīgas līderu trio
Latvijas futbola izlases uzbrucēja Roberta Uldriķa pārstāvētā "Heerenveen" svētdien izcīnīja jau sesto uzvaru pēc kārtas Nīderlandes virslīgā, izbraukumā ar 2:1 (0:0) pieveicot "Sittard".
Uldriķis laukumā uz maiņu devās 77. minūtē. Otrā puslaika ievadā laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Džastins Habners, bet pamatlaika pēdējās minūtēs viesi guva divus vārtus un izcīnīja panākumu. Vispirms 89. minūtē savos vārtos bumbu ievirzīja Rodrigu Guts, bet 90. minūtē "Heerenveen" uzvaru atnesa Lukas Ojena precīzais sitiens.
Hērenvēnas klubs ar 14 spēlēs izcīnītiem 27 punktiem ieņem ceturto vietu 18 komandu konkurencē. Uldriķa klubs atpaliek tikai no PSV, "Ajax" un "Twente", bet apsteidz slaveno "Feyenoord".