Kristers Gudļevskis
Hokejs
Šodien 18:05
Gudļevskis atvaira 40 metienus, taču "Fischtown Pinguins" dramatiski zaudē Vācijas elites līgā
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien atvairīja 40 metienus Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" no zaudējuma pēcspēles metienu sērijā.
"Fischtown Pinguins" viesos ar 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2) pēcspēles metienu sērijā atzina Berlīnes "Eisbaren" pārākumu.
Gudļevskis tika galā ar 40 no 41 metiena, atvairot 97,56% raidījumu. Pēcspēles metienu sērijā Berlīnes vienības hokejistiem izdevās latvieti pārspēt divas reizes, mājiniekiem nokārtojot uzvaru jau pēc divām metienu sērijām.
Ar 33 punktiem 21 spēlē "Fischtown Pinguins" ieņem piekto vietu 14 komandu čempionātā.
Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie". Gudļevskis un "Fischtown Pinguins" izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Minhenes "Red Bull", kuras rindās sezonas otrajā pusē spēlēja Alberts Šmits, zaudēja pusfinālā.