Karalis atvadās ar lielisku sniegumu: astoņkārtējais "MotoGP" pasaules čempions Marks Markess karjeras pēdējā braucienā finišē otrais, uzvar Rauls Fernandess
Spānijas motosportists Rauls Fernandess svētdien uzvarēja motošosejas pasaules čempionāta 22. posmā - Valensijas "Grand Prix" -, bet savas karjeras pēdējo sacīksti otrajā vietā noslēdza pasaules čempions spānis Marks Markess.
Sezonas noslēdzošajā posmā Fernandess ("SuperFile Trackhouse") izvirzījās vadībā otrajā aplī un nosargāja vadību līdz finišam, pārspējot Markesu ("Ducati") par 2,2 sekundēm.
Labāko trijnieku noslēdza vēl viens Spānijas pārstāvis Pedro Akosta ("Red Bull KTM"), kurš piekāpās uzvarētājam 2,418 sekundes, bet ceturtajā pozīcijā ierindojās itālis Marko Bedzeki ("Aprilia").
Markess jau pirms noslēdzošā posma pavēstīja, ka tā būs viņa karjeras pēdējā sacīkste. Viņš pagājušajā nedēļas nogalē izcīnīja savu astoto "MotoGP" čempiona titulu, ar astoņiem tituliem prestižākajā klasē atkārtojot savulaik itāļa Džakomo Agostīni iespēto.
Savu pirmo "MotoGP" čempiona titulu Markess izcīnīja 2013. gadā. Markesam ir arī pa vienam titulam "Moto2" un 125 kubikcentimetru klasēs. Daudzie kritieni un savainojumi viņam liedza izcīnīt vēl vairāk titulu.
Pasaules čempionātu Markess noslēdza ar 459 punktiem. Bedzeki ar 419 punktiem izcīnīja otro vietu un pārspēja trešās vietas ieguvēju spāni Horhi Martinu ("Aprilia") par trīs punktiem.