Rastorgujevs Pasaules kausa sezonas pirmajā sprintā izcīna 19. vietu, Birkentāls - 22.
Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs svētdien Somijā Pasaules kausa pirmajā posmā desmit kilometru sprintā ieņēma 19. vietu, bet Renārs Birkentāls ierindojās 22. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja francūzis Ēriks Pero, kurš abās ugunslīnijās aizvēra visus mērķus un finišu sasniedza pēc 23 minūtēm un 15,6 sekundēm.
Atpaliekot 26,8 sekundes, otrais ar vienu soda apli bija amerikānis Kempbels Raits, bet Zviedrijas sportists Sebastians Samuelsons, kurš abās šaušanās bija precīzs, bija par 29,6 sekundēm lēnāks un noslēdza labāko trijnieku.
Rastorgujevs pirmajā šaušanā neaizvēra vienu mērķi, stāvus viņš šāva nekļūdīgi un finišā piekāpās Francijas biatlonistam minūti un 16,7 sekundes, sasniedzot labāko rezultātu no Latvijas biatlonistiem.
Birkentāls šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus tika pie viena soda apļa un finišā bija par minūti un 25,8 sekundēm lēnāks nekā Pero.
Savukārt Rihards Lozbers šaušanā guļus nopelnīja divus soda apļus, bet šaušanā stāvus pievienoja vēl vienu soda apli, finišā atpaliekot no uzvarētāja divas minūtes un 11,9 sekundes. Lozbers noslēdza sacensības 52. vietā.
Vēl Aleksandrs Patrijuks, kurš abās šaušanās nopelnīja pa soda aplim, finišā zaudēja uzvarētājam trīs minūtes un 48,8 sekundes un ierindojās 89. pozīcijā.
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Svētdien vēl plkst. 17.15 paredzētas 7,5 kilometru sprinta sacensības sievietēm. Pasaules kausa sacensības tiešraidē pārraida kanāls LTV7.
Sieviešu sacensībās Baibai Bendikai būs 15. numurs, Elzai Bleidelei - 31. numurs, bet Sandrai Buliņai - 97. numurs no 102 dalībniecēm. Estere Volfa un Sanita Buliņa sezonas ievadā nestartē.
Pasaules kausā šosezon notiks desmit posmi, nākamnedēļ biatlonistiem sacenšoties Hohfilcenē, Austrijā. Februārī Igaunijas pilsētā Otepē norisināsies pasaules čempionāts.