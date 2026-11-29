Latvijas kamaniņu braucēji Pasaules kausa posmā komandu stafetē ieņem piekto vietu
Latvijas kamaniņu braucēji Gints Bērziņš, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova svētdien Vinterbergas trasē Vācijā Pasaules kausa pirmajā posmā komandu stafetē neapsteidza konkurentus un noslēdza sacensības piektajā vietā.
Par uzvarētājiem kļuva Austrijas kamaniņu braucēji, kuri finišēja trīs minūtēs un 11,820 sekundēs. Otrie, zaudējot 0,396 sekundes, bija amerikāņi, Vācijas komanda piekāpās 0,468 sekundes un ieņēma trešo vietu, bet itāļi bija par 0,607 sekundēm lēnāki un ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Latvijas kamaniņu braucēji atpalika no austriešiem 0,926 sekundes. Pasaules kausa pirmajā posmā komandu stafetē piedalījās tikai piecas valsts.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks Āzijas trasēs Phjončhanā (Dienvidkoreja) un Jaņcjinā (Ķīna). Nākamā gada pirmais posms notiks Siguldā. Pēc tam sacensības notiks Vācijas trasēs Altenbergā un Oberhofā, februāra sākumā sportisti sacentīsies pasaules čempionātā Īglsas trasē Austrijā, bet februāra vidū Itālijas trasē Kortīnā d'Ampeco vienlaicīgi ar Pasaules kausa posmu notiks arī Eiropas čempionāts. Astotais posms notiks Francijas trasē Laplaņā un devītais posms - Vācijas trasē Kēnigszē.