Latvijas tenisiste Elza Tomase pārspēj turnīra galveno favorīti un izcīna titulu Portugālē
Latvijas tenisiste Elza Tomase svētdien Portugālē izcīnīja Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-15 vienspēļu titulu.
Finālā Tomase, kura WTA vienspēļu rangā atrodas 701. pozīcijā, ar 6-3, 2-0 pārspēja ar pirmo numuru izsēto Lielbritānijas tenisisti Esteri Adešinu (WTA 445.), pretiniecei pārtraucot maču otrajā setā.
Lai sasniegtu finālu, Tomase pārvarēja četras kārtas un par titula izcīnīšanu nopelnīja 15 WTA vienspēļu ranga punktus.
Dubultspēlēs Tomase pārī ar Adešinu bija izsētas ar trešo numuru un finālā ar 3-6, 6-4, 3:10 zaudēja polietei Majai Pavelskai un vācietei Idai Vobkerei. Par fināla sasniegšanu latviete tika pie desmit WTA dubultspēļu ranga punktiem.
Savukārt Tunisijā Monastiras ITF M-15 turnīrā finālā zaudējumu piedzīvoja Rihards Neimanis (ATP 1401.), kurš ar 6-2, 6-7 (6:8), 1-6 piekāpās itālim Sebastiano Kokolam (ATP 1207.). Latvijas tenisists tika pie astoņiem ATP ranga punktiem.
Neimanis pāri ar Rumānijas sportistu Tudoru Batinu sacentās arī dubultspēlēs un nepārvarēja pirmo kārtu, ar 7-5, 5-7, 6:10 zaudējot itāļiem Lukam Kastjanolam un Mateo Fondrīstam.