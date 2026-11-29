Aparjode Pasaules kausa pirmajā posmā paliek ārpus labāko desmitnieka
Latvijas kamaniņu braucēja Kendija Aparjode svētdien Vinterbergas trasē Vācijā Pasaules kausa pirmajā posmā palika uzreiz ārpus labāko desmitnieka un ierindojās 11. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja austriete Doroteja Švarca, kura pirmajā braucienā laboja trases rekordu un divu braucienu summā finišēja minūtē un 43,450 sekundēs. Viņa par 0,035 sekundēm pārspēja vācieti Jūliju Taubicu, bet uzvarētājas tautiete Madeleine Egle zaudēja 0,056 sekundes un bija trešā.
Pēc pirmā brauciena Aparjode bija 13. vietā, bet otrajā sasniedza 11. labāko rezultātu, kas abu braucienu summā arī ļāva pakāpties uz 11. pozīciju 21 sportistes konkurencē. Latviete piekāpās Švarcai 1,163 sekundes.
Uz Pasaules kausa pirmo posmu bija devusies arī Zane Kaluma, taču pēc kritiena treniņbraucienos viņa posmu noslēdza priekšlaicīgi.
Olimpiskā vicečempione Elīna Ieva Bota pēc ģimenes pieauguma šosezon nestartēs.
Pasaules kausa pirmais posms noslēgsies ar komandu stafeti, kas sāksies plkst. 14.50. Sacensības tiešraidē translēs kanālā TV6.
Komandu stafetē piedalīsies tikai piecas valstis, Latvijai konkurenci sastādot ASV, Itālijai, Vācijai un Austrijai.
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Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks Āzijas trasēs Phjončhanā (Dienvidkoreja) un Jaņcjinā (Ķīna). Nākamā gada pirmais posms notiks Siguldā. Pēc tam sacensības notiks Vācijas trasēs Altenbergā un Oberhofā, februāra sākumā sportisti sacentīsies pasaules čempionātā Īglsas trasē Austrijā, bet februāra vidū Itālijas trasē Kortīnā d'Ampeco vienlaicīgi ar Pasaules kausa posmu notiks arī Eiropas čempionāts. Astotais posms notiks Francijas trasē Laplaņā un devītais posms - Vācijas trasē Kēnigszē.