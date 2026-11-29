Eiduka Pasaules kausa posmu Rukā noslēdz ar 27. vietu 20 kilometru distancē
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka svētdien Rukā Pasaules kausa distanču slēpošanā pirmajā posmā 20 kilometru distancē brīvajā stilā ar kopēju startu ierindojās 27. pozīcijā.
Pirmās trīs bija Zviedrijas sportistes, par uzvarētāju kļūstot Linnai Svānai, kura finišu sasniedza pēc 49 minūtēm un 59,6 sekundēm. Otrajā un trešajā vietā, atpaliekot 1,2 sekundes, viņai sekoja Mūa Ilāra un Līsa Ēriksone.
Eiduka finišā piekāpās uzvarētājai minūti un 50,3 sekundes, kas deva 27. vietu 74 startējušo sportistu konkurencē.
Vīriešu konkurencē pirmās piecas vietas izcīnīja norvēģi, ātrākajam trasē esot Juhannesam Klēbo, kurš finišu sasniedza 45 minūtēs un 14 sekundēs. Viņš par 0,2 sekundēm pārspēja Emilu Iversenu, bet Haralls Āmunnsens atpalika 0,5 sekundes un noslēdza labāko trijnieku. Latvijas distanču slēpotāji nestartēja.
Jau ziņots, ka piektdien desmit kilometru distancē klasiskajā stilā ar atsevišķu startu Eiduka ierindojās 44. pozīcijā, bet Vīgants un Kalniņš ieņēma attiecīgi 79. un 83. vietu.
Sestdien tika aizvadītas sprinta sacensības, kurās latvieši neiekļuva izslēgšanas cīņās. Eiduka atlasē ierindojās 45. pozīcijā, bet vīriešu konkurencē Vīgants un Kalniņš noslēdz sacensības 68. un 72. vietā.
Decembrī notiks sacensības Tronheimā un Davosā, bet jaunā gada ievadā Lerusā, Oberstdorfā un Valdifjemmā notiks posmi, kas vienlaikus būs seriāla "Tour de Ski" programmā. Pēc posmiem Engadīnā, Toblahā un Lahti notiks pasaules čempionāts Fālunā, bet sezonas noslēdzošie etapi martā tiks rīkoti Oslo, Drammenē un Ulrīsehamnā.