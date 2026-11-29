Latvijas 3x3 basketbolisti Honkongā paliek ārpus labāko četrinieka
Latvijas 3x3 basketbolistu Naura Mieža, Zigmāra Raimo un Kristapa Gludīša pārstāvētās vienības svētdien Honkongā nepārvarēja "Masters" turnīra ceturtdaļfinālu.
Mieža pārstāvētā Mongolijas komanda "Ulaanbaatar", kas izsēta ar piekto numuru, cīņā par vietu pusfinālā ar 13:21 zaudēja "Amsterdam" (2.). Latvijas basketbolists izcēlās ar pieciem punktiem un trīs atlēkušajām bumbām, kamēr pretinieku uzvaru ar 11 punktiem sekmēja Mārtens Bauknehts.
Savukārt Raimo un Gludīša pārstāvētā Japānas vienība "Shibuya", kurai turnīrā ticis devītais numurs, ceturtdaļfinālā ar 14:22 piekāpās "Toronto" (6.). Raimo ar sešiem punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais Japānas komandā, bet Gludītis cīņu noslēdza ar četriem punktiem. Uzvarētāju labā 15 punktus guva Adriss de Leons.
Jau ziņots, ka turnīra kvalifikāciju nepārvarēja Agnis Čavars un "Hong Kong" (16.), kas atlasē piedzīvoja divas neveiksmes.