Brazīlijas "Palmeiras" ceturto reizi triumfē "Copa Libertadores" turnīrā
Brazīlijas futbola komanda Sanpaulu "Palmeiras" sestdien Urugvajā ceturto reizi kluba vēsturē izcīnīja Dienvidamerikas prestižākā komandu turnīra "Copa Libertadores" titulu.
Pagājušā gada fināliste "Palmeiras" titulcīņā ar 1:0 (0:0) pārspēja Argentīnas vienību Laplatas "Estudiantes". Vienīgie vārti mačā tika gūti otrā puslaika ievadā, kad 52. minūtē pēc ātras saspēles pretinieku soda laukumā Ramons Sosa pēc Džona Ariasa piespēles raidīja bumbu Laplatas komandas vārtos.
Pēc ielaistajiem vārtiem "Estudiantes" futbolistiem bija vairākas vārtu gūšanas iespējas, taču "Palmeiras" no ielaistiem vārtiem glāba vārtsargs Karloss Migels.
Pērn par "Copa Libertadores" uzvarētāju kļuva Riodežaneiro "Flamengo", kas finālā ar 1:0 guva panākumu pār "Palmeiras". Brazīlijas klubi izcīnījuši "Copa Libertadores" titulu astoņus gadus pēc kārtas.
Titulētākā ar septiņām trofejām ir Argentīnas vienība Aveļanedas "Independiente", kas gan pēdējo reizi šajā turnīrā uzvarēja 1984. gadā.