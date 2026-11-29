Latviešu duelī NHL pārāks Girgensons - "Lightning" uzveic "Panthers"
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons un Tampabejas "Lightning" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā viesos ar 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) uzvarēja Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvēto Floridas "Panthers".
Uzvarētāju rindās Girgensons spēlēja 17 minūtes un 55 sekundes, pavadot uz ledus četras minūtes un 12 sekundes mazākumā. Viņš divas reizes meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu un uzvarēja piecos no 14 iemetieniem, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Tikmēr starp mājiniekiem Balinskis uz ledus bija 13 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā izcēlās ar vienu spēka paņēmienu un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Vilmanis "Panthers" rindās spēlēja deviņas minūtes un 17 sekundes un vienu reizi meta pa vārtiem, divas reizes pazaudēja ripu un bloķēja vienu metienu, noslēdzot cīņu ar neitrālu lietderības koeficientu.
Nedaudz vairāk kā trīs ar pusi minūtes līdz pirmās trešdaļas beigām "Lightning" vadībā izvirzīja Geidžs Gonsalvess, vārtu priekšā pielabojot Džeika Gencela metienu.
Otrajā periodā pēc spēlētām nepilnām astoņām minūtēm rezultātu izlīdzināja Kārters Verhegī, bet turpinājumā viesiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Sems O'Railijs, "Lightning" hokejistiem nosargājot vadību līdz finālsvilpei.
Uzvarētāju vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš tika galā ar 16 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Akira Šmids, atvairīja 19 ripas.
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"Lightning" ar 34 punktiem 26 spēlēs Austrumu konferencē ieņem ceturto vietu, bet "Panthers" ar 34 punktiem 27 mačos ir par vienu pozīciju zemāk.