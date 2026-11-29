Šilovs Latvijas hokejistu duelī pārspēj Bļugera komandu un izcīna pirmo uzvaru mēneša laikā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā tika galā ar 15 metieniem, viņa pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins" izcīnot uzvaru papildlaikā.
"Penguins" mājās ar 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) pagarinājumā apspēlēja Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto "Maple Leafs". Uzvarētāju vārtos Šilovs tika galā ar 15 no 17 metieniem, atvairot 88,2% raidījumu. Viņam tā bija pirmā uzvara kopš oktobra beigām.
Viesu rindās Bļugers spēlēja 12 minūtes un 38 sekundes, no kurām minūti un 39 sekundes pavadīja uz ledus mazākumā. Viņš statistikā izcēlās ar vienu metienu pa vārtiem, vienu spēks paņēmienu, bloķētu metienu un uzvarēja vienā no trijiem iemetieniem, noslēdzot maču ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Pirmās trešdaļas beigās mājiniekus vadībā izvirzīja Kriss Letangs, bet otrajā periodā pēc spēlētām trīs minūtēm rezultātu izlīdzināja Džons Tavaress, kurš vairākumā pielaboja komandas biedra metiena.
Trešajā trešdaļā pēc spēlētām sešām minūtēm pirmo reizi vadībā izvirzījās Toronto vienība, šoreiz vairākumā vārtus gūstot Darenam Redišam. Pamatlaika pēdējā minūtē rezultāts vēlreiz kļuva neizšķirts pēc Tomija Novaka precīzā metiena.
Pagarinājuma ceturtajā minūtē Pitsburgas komandai uzvaru atnesa Hendrikss Lapjērs, pārspējot viesu vārtsargu no vārtu priekšas.
"Penguins" ar 20 punktiem 26 spēlēs Austrumu konferencē atrodas 15. vietā, kamēr "Maple Leafs" ar 24 punktiem 28 mačos ierindojas 13. pozīcijā.