Grandiozais kautiņš, Latvijas basketbola nedienas un hokeja sēras - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas vīriešu basketbola izlasei Pasaules kausa kvalifikācijas mačā nedaudz pietrūka, lai pieveiktu pašreizējos čempionus vāciešus, zaudējot izredzes kvalificēties finālturnīram – tomēr patiesībā daudz jautājumu radās vēl pirms spēles, bet Latvijas hokejs dažu dienu laikā zaudējis divus leģendārus vīrus, ja visam nav sanācis sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par to.
Latvijas vīriešu basketbola izlases zaudējums Vācijai aktualizēja runas, kas būtu jādara ar izlasi turpmāk, kam tur būtu jāspēlē, ja reiz ne visi šā brīža labākie cenšas palīdzēt valstsvienībai, kad tas visvairāk nepieciešams. Pēcspēles preses konferencēs Jānis Gailītis aktualizēja vēl vienu problēmu, kas nereti traucējusi mūsu izlasei, un ko viņš vēlētos izskaust.
Tikmēr Latvijas basketbola savienība turpina darīt visu iespējamo, lai izrādīt, cik ļoti nākotnē skatās Bendžamina Jāņa Beruē virzienā. 16 gadus vecais Bendžijs tika atzīts par Latvijas labāko basketbolistu – vai pamatoti? – droši vien!
Mūžībā devušies divi leģendāri Latvijas hokeja vīri – ilggadējais funkcionārs un federācijas ģenerālsekretārs Māris Baldonieks, kurš jau guldīts zemes klēpī. Tāpat miris kādreizējais izlases aizsargs, kolorītais Andrejs Maticins – lai viegls ceļš mūžībā.
Nacionālajā hokeja līgā mūsu vīriem tāda paklusa nedēļa, bet līgas ietvaros notika leģendārs kautiņš, par kuru runās vēl ilgi. Tikmēr Eiropā turpina mirdzēt Rodrigo Ābols un Renārs Krastenbergs.
Ar mainīgām sekmēm un ambīcijām sākusies ziemas sporta veidu sezona – visvairāk pozitīvo emociju, kā jau ierasts, no kamaniņu sporta apcirkņiem. Roboti jauno sezonu iesākuši visaugstākajā līmenī, bet sēru vēsts arī šajā sporta veidā, jo mūžībā devies Andris Erts.
“Riga FC” atlaiž galveno treneri un izgāž iespēju pietuvoties UEFA Konferences līgas izslēgšanas mačiem, karjeru 24 gadu vecumā beidz vēl viens Latvijas vieglatlētikas talants, dāmu kērlinga izlase sagādā vēl vienu patīkamu pārsteigumu, bet šovboksa izrādi interesentiem sagādās Mairis Briedis un Kristaps Zutis…
Turpiniet lasīt pēc reklāmas