Latvijas tenisiste Adelīna Lačinova.
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Šodien 22:03
Latvijas tenisiste Adelīna Lačinova triumfē ITF dubultspēļu turnīrā Turcijā
Latvijas tenisiste Adelīna Lačinova sestdien Antaljā, Turcijā, izcīnīja Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-15 līmeņa turnīra dubultspēļu titulu. Latvijas sportiste duetā ar ukrainieti Anastasiju Nikolajevu finālā ar 6-3, 6-4 pārspēja šveicieti Sofiju Lišeri un rumānieti Anamariju Oanu.
Par uzvaru turnīrā Lačinova nopelnījusi 15 WTA dubultspēļu ranga punktus. Latvijas tenisistei šis ir otrais ITF dubultspēļu tituls karjerā, arī pērn triumfējot W-15 līmeņa sacensībās.
Tikmēr tāda paša līmeņa turnīrā Portugālē panākumus guvusi vēl viena Latvijas tenisiste Elza Tomase. Viņa kopā ar britu tenisisti Esteri Adešinu sasniedza dubultspēļu finālu, kurā ar 3-6, 6-4, 3:10 piekāpās polietei Majai Pavelskai un vācietei Idai Vobkerei. Tomase nopelnījusi desmit WTA dubultspēļu ranga punktus.
Tomase Portugālē sasniegusi arī vienspēļu turnīra finālu. Tajā svētdien viņai pretī stāsies pašas dubultspēļu pāriniece Adešina.