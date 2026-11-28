Rasels triumfē Kataras "Grand Prix" kvalifikācijā; "Mercedes" piloti aizņem pirmo starta rindu
"Mercedes" pilots Džordžs Rasels sestdien izcīnīja uzvaru F-1 sezonas pirmspēdējā posma – Kataras "Grand Prix" – kvalifikācijā.
Svētdien sacīkstes Rasels sāks no pirmās starta pozīcijas, bet līdzās viņam būs komandas biedrs un šīs sezonas pasaules čempions Kimi Antonelli.
Rasels ātrāko apli kvalifikācijā veica minūtē un 21,695 sekundēs, par 0,128 sekundēm apsteidzot Antonelli. Otro starta rindu aizņems abi "McLaren" piloti Lando Noriss un Oskars Piastri, bet no trešās rindas sacīkstes sāks "Red Bull" braucēji Izaks Hadžars un Makss Verstapens.
Pēc 21 aizvadīta posma Antonelli kopvērtējumā ir 402 punkti, bet tuvākais sekotājs Verstapens iekrājis 304 punktus. Trešajā vietā ar 267 punktiem ir Lūiss Hamiltons, savukārt Raselam un Norisam ir pa 264 punktiem.
Konstruktoru kausa kopvērtējumā pārliecinošā vadībā ar 666 punktiem atrodas "Mercedes", kam ar 517 punktiem seko "Ferrari". Trešo vietu ar 440 punktiem ieņem "Red Bull", bet ceturtā ar 431 punktu ir "McLaren".
Šosezon sākotnēji bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atceltas sacīkstes Bahreinā un Saūda Arābijā, Bahreinas "Grand Prix" pārceļot uz Malaiziju. F-1 sezona noslēgsies decembra sākumā Abū Dabī.